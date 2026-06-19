Qué esperar – y qué no – de la gran actualización de Red Bull para Austria

Con las nuevas regulaciones de 2026, la batalla de desarrollo entre los equipos está desempeñando un papel importante en la configuración de la jerarquía, con escuderías que aparentemente logran mayores avances que antes cuando introducen nuevos paquetes.

La reciente actualización de Ferrari lo ayudó a dar un paso adelante en Barcelona, y Lewis Hamilton se llevó la victoria. En Austria, se sabe que Red Bull está preparando el estreno de nuevas piezas.

Pero, ¿eso supondrá el paso que el equipo espera?

"La imagen de la temporada son estas variaciones de rendimiento en función de quién trae su actualización", dijo el jefe del equipo Laurent Mekies. "Ferrari dio un gran paso adelante. Obviamente, el nuestro próximo grande es en Austria. Pero, ya sabes, solo vale lo que aporte en tiempo real por vuelta en pista. Todos en Milton Keynes han estado trabajando muy duro en ese paquete."

Esta será la segunda gran actualización del año para Red Bull. El paquete introducido en Miami contó con un rediseño completo de los pontones del RB22 y la propia versión del equipo de un alerón trasero giratorio, un concepto similar al de Ferrari, que el jefe del equipo Fred Vasseur calificó como "Macarena".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Se desconoce qué piezas serán revisadas esta vez, pero Mekies no cree que este paso por sí solo sea suficiente para meter a Red Bull en una verdadera lucha por las victorias contra Mercedes y Ferrari.

"No hay duda de que el paquete de Austria por sí solo no será suficiente", afirmó. "Sabemos que necesitaremos algunos pasos más. Pero lo importante es que, en esa trayectoria continua de cerrar la brecha en la que hemos estado desde después de Japón, sigamos acercándonos, que ya no hablemos de cuatro décimas, sino ojalá de menos."

Las cuatro décimas por vuelta es lo que Mekies estima que Red Bull todavía necesita encontrar con respecto a sus rivales. Después de la carrera en Miami, el francés dijo que su equipo había reducido a la mitad la brecha con los de cabeza con su primera actualización.

Una de las posibles ganancias que puede aportar el paquete de Austria es una mayor reducción de peso, ya que se entiende que Red Bull todavía está por encima del peso mínimo permitido por el reglamento. El paquete de Miami también incluyó medidas de ahorro de peso y, allá por mayo, el director técnico del equipo, Pierre Wache, dijo a Motorsport.com que el plan era alcanzar el peso mínimo permitido por el reglamento —768 kg este año— con el paquete de Austria.

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Pero cuando se le preguntó sobre el tema del peso después de la carrera de Barcelona, Mekies esquivó la pregunta con una broma.

"Comer menos", dijo, cuando se le preguntó si el plan del equipo seguía en curso. "Ese es mi plan. ¡Ese es mi plan para Austria! Y ojalá allí estemos más ligeros. La comida austríaca es buena, lo sé. Pero el plan es conseguir que el coche coma un poco menos allí y ponerlo un poco a dieta."

"Ferrari ha dado un muy buen paso"

Mekies quedó impresionado por el paquete de actualización de Ferrari en Barcelona y consideró que la ventaja de la que disfrutó Mercedes en las primeras carreras se está desvaneciendo gradualmente.

El propio Red Bull no fue tan competitivo en Barcelona como lo había sido en otras pistas, ya que el circuito expuso algunas de las debilidades del RB22. Max Verstappen tuvo una carrera solitaria en España, terminando cuarto a casi 20 segundos de Lando Norris, tercero. Isack Hadjar perdió terreno en la salida, pero aun así se recuperó hasta la sexta posición en una carrera en la que a Red Bull claramente le faltó ritmo en comparación con Mercedes, Ferrari y McLaren, mientras se mantenía cómodamente por delante del resto del pelotón.

Miembros de Ferrari observan el Red Bull RB22. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Primero, felicitaciones a ellos por la primera victoria con Lewis", dijo. "Y la brecha se estaba cerrando lentamente entre, creo, Mercedes y los equipos que perseguían a Mercedes en las últimas carreras. Ferrari ha dado un muy buen paso adelante con su paquete. Y, ya sabes, que ganen una carrera en un circuito como Barcelona dice mucho sobre la calidad del chasis más la unidad de potencia.

"Ya sabes, estamos con los cuatro de arriba, luchando. No en todos los trazados podemos luchar por el podio. Así que pudimos luchar por el podio obviamente en Canadá, en Mónaco, pero aquí [en Barcelona] no podíamos luchar por el podio. Es justo. Aun así, creo que antes del drama de las últimas vueltas [y el abandono de Kimi Antonelli], hoy podíamos batir a un Ferrari y a un McLaren. Era lo mejor que podíamos haber hecho.

"Creo que esperábamos ese baño de realidad en Barcelona. Primer circuito con la recta larga, curvas de media velocidad y de alta velocidad. Probablemente es la primera vez después de China, Japón, que volvemos a este tipo de pista. Así que ciertamente esperábamos un rendimiento diferente en comparación con Mónaco, donde de repente pudimos luchar por la pole.

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"Así que creo que este fin de semana nace del progreso, porque de lo que estamos hablando es de tres o cuatro décimas de la pole o tres o cuatro décimas [por vuelta] de lo que necesitas hacer para luchar por la victoria. Y sin duda esa era una imagen muy diferente a principios de año en este tipo de pistas. Todavía hay una brecha, sin duda, del lado de la unidad de potencia, del lado del chasis. Y, ya sabes, eso es por lo que tenemos que luchar a continuación.

"Ahora ya no se trata de una sola cosa. Se trata de encontrar un poco de rendimiento en curvas de media velocidad, en curvas de alta velocidad, en la recta, etc."