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Fórmula 1 GP de Bahrein

Verstappen volverá a correr en GT3 y competirá siete fines de semana seguidos

Max Verstappen compartirá la parrilla con Valentino Rossi por primera vez.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Max Verstappen aprovechará el breve intervalo entre dos tripletes de carreras de Fórmula 1 para disputar una carrera de GT3 en Portimao.

El neerlandés pilotará un Mercedes-AMG GT3 inscrito por 2 Seas Motorsport bajo el estandarte de Verstappen Racing en la final del GT World Challenge Europe en Portugal del 16 al 18 de octubre.

Esto marcaría la primera participación del cuatro veces campeón de F1 en la serie GT World Challenge de SRO y lo enfrentaría directamente a la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, que competirá para el equipo WRT de BMW con apoyo de fábrica en la misma categoría Pro.

Verstappen confirmó su próxima participación en GT3, la primera desde las 24 Horas de Nürburgring en mayo, antes del Gran Premio de Baréin de este fin de semana en Malasia.

La sorprendente aparición ha sido posible gracias a un cambio tardío en el calendario del Campeonato Mundial de Resistencia, que deja a los pilotos de temporada completa de Verstappen Racing Jules Gounon y Daniel Juncadella no disponibles para la final coincidente del GTWCE. Gounon y Juncadella competirán para Alpine y Genesis respectivamente en las 6 Horas de Barcelona el mismo fin de semana.

“Sé que dos de mis pilotos no formarán parte de la alineación. Otros dos pilotos tienen que entrar. Tengo ganas de ello”, dijo Verstappen, antes de confirmar que él mismo competirá.

“Por supuesto, me habría encantado ver competir a mis pilotos habituales, pero el calendario ha cambiado a veces. Y está bien.

“Me encanta Portimao. Me encanta estar en Portugal. Así que intentaremos tener un buen fin de semana”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

No está claro quién se unirá a Verstappen y Chris Lulham para la carrera de tres rondas de la Endurance Cup en Portimao, pero el piloto de Red Bull descartó la posibilidad de formar equipo con Fernando Alonso.

Con la incorporación del evento GTWCE de Portimao, Verstappen afronta el tramo más cargado de la temporada, disputando siete carreras consecutivas entre el GP de Azerbaiyán del pasado fin de semana y el GP de Brasil el 8 de noviembre.

“Van a ser siete semanas ocupadas, pero lo haremos y, de todos modos, lo disfruto. Así que veamos qué podemos hacer allí”, añadió.

Verstappen ha ido dedicando cada vez más tiempo a sus proyectos en las carreras de sportscar, mientras que su equipo homónimo también ha ampliado su programa de competición para 2026.

El próximo año, Verstappen aspira a volver al Nordschleife para un segundo intento en las 24 Horas de Nürburgring, después de que una avería mecánica tardía le arrebatara cruelmente la victoria este mayo.

El piloto de 29 años también planea añadir las 24 Horas de Spa-Francorchamps a su calendario de 2027, aunque ha cerrado cualquier conversación sobre competir con el nuevo Hypercar de Ford en las 24 Horas de Le Mans.

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