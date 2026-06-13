Verstappen quedó sorprendido al reducir a la mitad la diferencia con Mercedes en Barcelona

Red Bull copó la tercera fila de la parrilla para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 del domingo. Max Verstappen parecía estar en la lucha por la pole position tras los dos primeros sectores, pero vio desaparecer su agarre en la última parte de la vuelta, un problema con el que muchos pilotos tuvieron dificultades debido al sobrecalentamiento de los neumáticos.

"Creo que fue una sesión de clasificación decente para nosotros", reflexionó Verstappen después al hablar con la prensa neerlandesa. "Es una pena que en esa vuelta final, el último sector no saliera bien. De alguna manera, simplemente ya no tenía agarre desde la curva 10 en adelante. Desafortunadamente, eso nos costó el tercer lugar hoy."

Además de la pérdida de agarre en las últimas curvas, Verstappen identificó otro factor que hizo la clasificación más complicada: la bandera roja provocada por Charles Leclerc.

El neerlandés parecía estar en el lado correcto de la situación junto con Oscar Piastri, ya que ambos pilotos ya habían marcado un tiempo de vuelta mientras que la mayoría de sus rivales no. El resto de la parrilla tuvo que completar una vuelta de referencia con neumáticos usados, pero esos blandos ya habían pasado su mejor momento debido a las altas temperaturas de la pista.

Sin embargo, Verstappen también vio una desventaja para sí mismo: la interrupción rompió el ritmo de completar dos tandas en rápida sucesión.

"Obviamente, la mayoría de los chicos delante de mí volvieron a salir después de esa bandera roja porque realmente aún no habían marcado una vuelta. Eché un poco de menos ese ritmo en la Q3, que normalmente es bastante bueno. Sales, haces la vuelta, vuelves a entrar, añades un poco de combustible y sales de nuevo enseguida. Oscar y yo tuvimos ese descanso de 10 minutos. Quizá eso no nos funcionó, desafortunadamente."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Red Bull tiene "la imagen real" tras la clasificación en Barcelona

Al final, Verstappen terminó la clasificación a tres décimas y media de la pole, lo que representa más de la mitad de reducción del déficit de Red Bull en comparación con el viernes. El progreso parece alentador, pero el propio Verstappen no puede explicarlo del todo.

"Bueno, siguen siendo tres décimas y media de más", respondió Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó. "Pero definitivamente fue mejor que en los entrenamientos. Por otro lado, realmente no entiendo cómo pasó eso.

"Por supuesto, cambiamos algunas cosas, pero no revisamos por completo la puesta a punto ni nada parecido. Así que realmente no entiendo cómo esa diferencia de repente se convirtió en la mitad de lo que era."

Antes del fin de semana, Verstappen describió Barcelona como la verdadera prueba para Red Bull tras las mejoras de Miami, principalmente porque este circuito integral también cuenta con varias curvas de alta velocidad.

Con una desventaja de tres décimas y media, puede que Red Bull haya superado esa prueba mejor de lo esperado, aunque Verstappen aún no está satisfecho. Sigue viendo la situación actual como una señal de que hay trabajo por hacer en Milton Keynes.

"Ya tenemos hoy la imagen real. Podemos ver que todavía nos falta un poco, así que simplemente tenemos que seguir trabajando.

"No es una curva en particular donde estemos perdiendo, y no es como si solo perdiéramos tiempo en las curvas de alta velocidad. Son pequeñas cosas en las que creo que hoy estamos perdiendo. Así que sí, simplemente tenemos que seguir trabajando en eso."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El sorprendente Hadjar califica de "deprimente" quedarse sin el tercer puesto

Su compañero de equipo Isack Hadjar también encontró sorprendente el déficit relativamente pequeño de Red Bull, especialmente porque sus sensaciones en el RB22 estaban lejos de ser ideales.

"Además de que esta es una pista exigente, también lo son las temperaturas de la pista. Eso hace que todo se exagere. Y debo decir que progresamos bien durante todo el fin de semana. Pero para ser honesto, todavía siento que no merecemos estar en la pole con lo que tenemos.

"Me sorprende la diferencia con la pole position, no es tan grande teniendo en cuenta las sensaciones que tengo en el coche, pero todavía queda mucho trabajo por hacer."

Precisamente porque la desventaja no era enorme, Hadjar —como Verstappen— cree que el tercer lugar era alcanzable.

"Creo que fue una vuelta muy buena, excepto por mi curva 1. Miro las diferencias con la P3 y es bastante deprimente. Podría haber estado ahí arriba, pero si, si, si... No funciona así."

Cuando se le preguntó qué fue exactamente lo que salió mal en la curva inicial, Hadjar explicó: "Es la curva más importante, me tiré y lo hice demasiado fuerte. Me quedé así de [lejos] del vértice, comprometí las curvas 2 y 3, así que tuve un sector 1 bastante malo. Y luego, a partir de ahí, el resto fue muy bueno. Sin arrepentimientos, pero es un poco, es una pena."