Villeneuve avisa que Ferrari debe priorizar a Hamilton en el campeonato y lanza un dardo a Leclerc
Jacques Villeneuve cree que Ferrari debe priorizar a Lewis Hamilton sobre Charles Leclerc si quiere tener alguna posibilidad de ganar el campeonato de 2026.
El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, ha argumentado que Ferrari debe volcar todo su apoyo detrás de Lewis Hamilton si la escudería de Maranello quiere tener alguna opción de ganar el campeonato de 2026, tras la victoria del piloto británico en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.
El siete veces campeón logró su primera victoria en un gran premio como piloto de Ferrari en Barcelona, lo que no solo puso fin a su sequía de triunfos, sino que también le dio una ventaja de 40 puntos sobre su compañero de equipo, Charles Leclerc, en la clasificación de pilotos.
Hablando en el Sky Sports F1 Show, Villeneuve explicó que Ferrari está en una posición para respaldar la candidatura al título de Hamilton, comparándolo con la batalla interna en Mercedes entre Kimi Antonelli y George Russell.
"Lewis sabe cómo ganar, y sabe lo que hace falta. Y si huele una oportunidad, no dará tregua. Y creo que ahí es donde puede marcar la diferencia", dijo el canadiense. "Y Mercedes ahora mismo no está en una posición para poder o tener permitido elegir a un piloto por encima de otro. Bueno, Ferrari sí, porque Ferrari tiene que centrarse en Lewis si quiere una pequeña posibilidad de ganar.
"Así que la decisión es fácil de tomar porque Charles Leclerc está bastante atrás. Y como decías antes, Leclerc tuvo tiempo para construir el equipo a su alrededor, y no lo hizo. Ten en cuenta que llegó a Ferrari después de una temporada mediocre en Sauber, y de repente le dieron un enorme megacontrato, como un contrato de campeón del mundo, quizás demasiado grande demasiado pronto, demasiado demasiado pronto.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Así que en realidad nunca ha tenido que construir nada a su alrededor. Le fue dado. Era rápido y eso era suficiente porque la percepción era: 'Bueno, ese es un coche que de todos modos no puede ganar un campeonato'. Ganas unas cuantas carreras, vences a tu compañero de equipo, que era Vettel, todo el mundo estaba contento.
"Entonces de repente llega Lewis. El año pasado no estaba teniendo una gran temporada, realmente le costaba mucho con el coche y el equipo. Lleva tiempo construir esto a tu alrededor. Así que Leclerc está bastante contento; queda bien al lado de Lewis, pero en el momento en que Lewis despertó, en el momento en que Lewis hizo suyo ese coche y ese equipo y fue por ello sin dar tregua, Leclerc no está preparado para eso."
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