Stroll: El motor Honda hace que el Aston Martin sea dos segundos más lento por vuelta

Aston Martin anunció esta semana que tanto Lance Stroll como Fernando Alonso volverían para disputar otra temporada en 2027. Por supuesto, solo el futuro de Alonso estaba en duda, dado que el padre de Stroll es el propietario del equipo.

Las dos principales preocupaciones de Alonso han sido el carácter poco óptimo del reglamento técnico de 2026 y el decepcionante y poco competitivo AMR26, que sigue situándose en la parte baja de la zona media a pesar del importante paquete de mejoras incorporado en Hungría.

Con Adrian Newey al frente del coche, se esperaban grandes cosas, pero esto no ha llegado a materializarse. La unidad de potencia de Honda ha cargado con gran parte de la culpa por el bajo rendimiento, aunque el equipo se ha esforzado por presentar un frente unido. El propio Newey ha evitado los micrófonos desde su extraña rueda de prensa durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, en la que, en la práctica, echó toda la culpa al proveedor de la unidad de potencia del equipo.

En Malasia, Stroll aludió a los planes para el año que viene y expresó más dudas sobre el ritmo de desarrollo.

"Creo que el coche va a mejorar mucho", afirmó. "Tenemos un plan, una buena dirección. Sabemos lo que tenemos que hacer para aumentar la carga aerodinámica del coche y todo eso. Creo que el gran interrogante es el motor. No sabemos cómo estaremos a principios de 2027, así que ya veremos.

"Nos faltan dos segundos en los motores, así que es complicado. En circuitos como Bakú y Monza, cuando te faltan dos segundos en el motor, no hay mucho que puedas hacer. En cuanto al coche, sabemos que empezamos tarde en comparación con los demás en el desarrollo para el nuevo reglamento.

"Dimos un gran paso adelante en Budapest. Creo que tenemos una dirección clara sobre lo que tenemos que hacer con el desarrollo del coche, pero nos falta entre un segundo y dos segundos, dependiendo de los circuitos, cada fin de semana en cuanto al motor. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que, ahora mismo, ese es realmente nuestro punto débil".

A pesar de las grandes expectativas, Aston Martin sigue compitiendo contra los Cadillac en la parte trasera de la parrilla Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Honda reveló esta semana que ya ha aprovechado la segunda ventana de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO). Dado que se había medido que su motor de combustión interna (ICE) estaba más de un 4 % por debajo del referente actual —el ICE de Red Bull-Ford—, a Honda se le han concedido más margen y recursos para realizar mejoras.

Aunque en un principio tenía previsto introducir solo una mejora esta temporada y centrar su atención en una unidad de potencia profundamente revisada para el año que viene, Honda cambió de rumbo y ahora ha introducido una segunda mejora en forma de turbocompresor actualizado. Se entiende que el retraso del turbo había sido un factor que contribuía a los problemas de manejabilidad que ambos pilotos habían estado experimentando.

Sin embargo, la captación y el despliegue de todas las cantidades permitidas de energía eléctrica también siguen siendo un problema. Estas constituyen un factor clave no solo para la velocidad máxima en línea recta, sino también para el tiempo que la unidad de potencia es capaz de mantener el impulso eléctrico antes de entrar en la fase obligatoria de reducción gradual.

Por supuesto, dado que Honda solo suministra a Aston Martin y no tiene otros equipos con los que comparar el rendimiento utilizando la misma unidad de potencia, también podría darse el caso de que el AMR26 presente una mayor resistencia aerodinámica. Cuando McLaren puso fin a su relación con Honda en 2017 y cambió a otro proveedor de unidades de potencia, pronto descubrió que su monoplaza era parte del problema.

"Los circuitos con rectas largas nos van peor", afirmó Stroll. "Ya sabes, Budapest fue probablemente nuestra mejor carrera del año, con muchas curvas y pocas rectas. Así que, sí, tenemos que trabajar en la manejabilidad. Esa es una gran limitación para nosotros, además de la falta de potencia en las rectas".