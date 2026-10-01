Hadjar se une a la lista de sancionados en parrilla para el GP de Bahréin en Malasia

Después del doble podio en Bakú —el primero para Red Bull desde China 2024—, espera un desafío considerable en Malasia si el equipo quiere repetir ese resultado. No solo Mercedes puede contar con su esperada actualización para el W17, sino que Isack Hadjar también tendrá que cumplir una penalización en la parrilla.

El francés lo reveló el jueves en Sepang, cuando Motorsport.com le preguntó si el fin de semana de carrera en Bakú había sido efectivamente la mejor oportunidad de Red Bull para lograr una victoria, o si el paquete de mejoras le da confianza en que habrá más oportunidades antes de final de año.

"Sí, es un poco de ambas cosas", dijo. "Creo que Bakú es definitivamente una pista que, de todos modos, habría favorecido a nuestro coche. La actualización hizo su parte, pero creo que ir a una pista con un trazado más tradicional, digamos, nos va a dar una mejor idea de dónde estamos realmente.

"Espero que aquí seamos menos competitivos debido al trazado. Pero si aun así logramos luchar por un podio este fin de semana, sería bueno. Pero va a ser difícil para mí, ya sabes. Debería recibir una penalización de cinco puestos."

Cuando Motorsport.com le preguntó, Red Bull aún no quiso confirmar qué componente de la unidad de potencia será reemplazado para la carrera en el Sepang International Circuit.

Una primera infracción del límite conlleva una penalización de 10 puestos en la parrilla, tras lo cual cada infracción posterior supone una pérdida de cinco puestos en la parrilla. Hadjar ya ha superado el límite con todos los componentes de la unidad de potencia esta temporada, lo que significa que cualquier cambio resultará en una penalización de cinco puestos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Esto plantea a Hadjar un desafío incluso antes de que haya comenzado el fin de semana de carrera, aunque añade que el circuito cercano a Kuala Lumpur ofrece muchas oportunidades de adelantamiento.

"Pero incluso con la penalización, creo que esta es una pista en la que, si tienes ritmo de carrera, puedes remontar. Y si no podemos, entonces significa que no somos lo suficientemente rápidos. Así que eso es todo", dijo.

A nivel personal, Hadjar revela que en Malasia puede volver a atacar al máximo. En Bakú, construyó deliberadamente el fin de semana con cautela en su regreso de la lesión de muñeca, pero su enfoque en Sepang será diferente.

"El trazado hace que puedas ir a fondo de inmediato", dijo el francés. "Es una pista abierta, no hay muros realmente. Así que sales a apretar mucho antes.

"En Bakú, cuando superas el límite, acabas en el muro. Eso no me apetecía mucho, así que fui paso a paso. Pero este fin de semana es completamente normal para mí, así que tengo que asumir riesgos de inmediato."

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