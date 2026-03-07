Mercedes fue multado con 7.500 euros por enviar a pista el auto de Kimi Antonelli en una "condición insegura" durante la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes provocó una temprana bandera roja en la Q3 después de que el ventilador de refrigeración del lado izquierdo permaneció instalado en su W17. Una parte salió despedida en la zona de frenada de la curva 1 y la otro se desprendia al aproximarse a la curva 3 en Albert Park.

Fue la segunda pieza la que generó el mayor problema, ya que rebotó de regreso hacia la pista y el vigente campeón del mundo Lando Norris posteriormente pasó por encima de él.

El piloto de McLaren pidió entonces a su equipo que revisara posibles daños en la parte delantera izquierda de su auto, pero todo pareció estar en orden y la sesión se reanudó con 10 minutos restantes en Albert Park.

Un informe de los comisarios indicó: "El equipo explicó que un incidente en una sesión anterior en el que el Auto 12 (Antonelli) sufrió daños significativos hizo que la división de tareas dentro del equipo tuviera que modificarse para reparar el coche en un corto período de tiempo.

"Normalmente, un miembro diferente del equipo se encargaría de colocar y retirar cada ventilador, pero la necesidad de atender problemas derivados del incidente anterior durante la sesión hizo que el miembro del equipo responsable del ventilador en ese lado del coche estuviera ocupado en otra tarea, y no se retiró el ventilador antes de que el coche saliera del garaje.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"El equipo (y el piloto) no sabían que el ventilador no había sido retirado hasta que la dirección de carrera señaló el incidente. Los comisarios determinan que, dado que el Auto 12 salió de su garaje con una pieza de equipamiento aún instalada, fue liberado en una condición insegura y, en consecuencia, los comisarios imponen una multa al competidor."

Fue un pequeño error en un día por lo demás exitoso para las Flechas de Plata, ya que George Russell encabezó un dominante 1-2 por delante de Antonelli durante el fin de semana inaugural de la temporada 2026.

Russell consiguió la pole por 0,293 segundos, con su compañero adolescente 0,492 segundos por delante del siguiente auto más rápido, que fue el Red Bull de Isack Hadjar, quien compartirá la segunda fila con el Ferrari de Charles Leclerc.

Esto representó una notable recuperación para Antonelli, porque su fuerte accidente en la curva 2 en la práctica final lo había dejado en duda para la clasificación, pero el accidente de Max Verstappen en la misma chicana ayudó al trabajo de reparación de Mercedes.

Esto se debió a que el incidente del cuatro veces campeón del mundo provocó una bandera roja al inicio de la Q1, lo que dio tiempo para que Antonelli saliera con su auto reparado y lograra su segunda largada desde la primera fila en un gran premio, siendo la otra en Brasil el año pasado.

"Ha sido un día muy, muy estresante", dijo el piloto en su segunda temporada en la F1. "Lamentablemente en la FP3 me fui contra el muro, pero hoy los chicos, los mecánicos, fueron los héroes al volver a poner el coche en pista.

"No pudimos ni siquiera ajustar el auto; simplemente salimos y logramos colocarlo en la primera fila. Así que estoy muy contento con eso."

Los comisarios también investigaron a Antonelli por un incidente separado en la Q1 después de que ingresara al carril rápido del pitlane antes de que un miembro del equipo empujara su auto hacia atrás para evitar obstaculizar a otros pilotos. La decisión fue no tomar más medidas.