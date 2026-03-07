F1 2026: A qué hora y cómo ver la carrera del GP de Australia
Luego de la primera sesión de clasificación con los nuevos coches en la F1 2026, la carrera de Australia es la primera prueba real. ¿Mercedes ganará o Ferrari lo impedirá?
George Russell, Mercedes
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
La primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1 se disputará este 8 de marzo en Australia, aunque en Latinoamérica la competencia iniciará en sábado o en domingo dependiendo la zona horaria y, con los representantes locales teniendo que remontar desde la parte media o baja de la parrilla.
Mientras que Mercedes luce como el gran favorito tras la pole position de George Russell, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 con una gran última vuelta, mientras Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1, tal como se esperaba con el nuevo Cadillac.
¿Cómo ver el GP de Australia de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Horario de la carrera del GP de Australia de la F1 2026
Carrera GP de Australia F1 2026
- México: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 23:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 8 de marzo de 2026- 00:00h
- Argentina: Domingo 8 de marzo de 2026 - 01:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 8 de marzo de 2026- 01:00h
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Australia de la F1 2026 en Latinoamérica
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Izzi y Sky
F1TV
|
Sábado 7/3 22:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Sábado 7/3 22:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Sábado 7/3 23:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 8/3 00:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 8/3 01:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 8/3 01:00
