Fórmula 1 GP de Australia

F1 2026: A qué hora y cómo ver la carrera del GP de Australia

Luego de la primera sesión de clasificación con los nuevos coches en la F1 2026, la carrera de Australia es la primera prueba real. ¿Mercedes ganará o Ferrari lo impedirá?

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1 se disputará este 8 de marzo en Australia, aunque en Latinoamérica la competencia iniciará en sábado o en domingo dependiendo la zona horaria y, con los representantes locales teniendo que remontar desde la parte media o baja de la parrilla. 

Mientras que Mercedes luce como el gran favorito tras la pole position de George Russell, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 con una gran última vuelta, mientras Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1, tal como se esperaba con el nuevo Cadillac

¿Cómo ver el GP de Australia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones. 

Horario de la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Carrera GP de Australia F1 2026 

  • México: Sábado 7 de marzo de 2026  - 22:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 23:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 8 de marzo de 2026- 00:00h
  • Argentina: Domingo 8 de marzo de 2026 - 01:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 8 de marzo de 2026- 01:00h
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Australia de la F1 2026 en Latinoamérica

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Izzi y Sky

F1TV

Sábado 7/3 22:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

F1TV

 Sábado 7/3 22:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

F1TV

 Sábado 7/3 23:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 8/3 00:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

F1TV

 Domingo 8/3 01:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 8/3 01:00

