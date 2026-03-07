F1 2026: A qué hora y cómo ver la carrera del GP de Australia

La primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1 se disputará este 8 de marzo en Australia, aunque en Latinoamérica la competencia iniciará en sábado o en domingo dependiendo la zona horaria y, con los representantes locales teniendo que remontar desde la parte media o baja de la parrilla.

Mientras que Mercedes luce como el gran favorito tras la pole position de George Russell, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 con una gran última vuelta, mientras Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1, tal como se esperaba con el nuevo Cadillac.

¿Cómo ver el GP de Australia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horario de la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Carrera GP de Australia F1 2026

México: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h

Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 23:00h

Sábado 7 de marzo de 2026 - 23:00h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 8 de marzo de 2026- 00:00h

Domingo 8 de marzo de 2026- 00:00h Argentina: Domingo 8 de marzo de 2026 - 01:00h

Domingo 8 de marzo de 2026 - 01:00h Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 8 de marzo de 2026- 01:00h

País Televisora Gran Premio México Izzi y Sky F1TV Sábado 7/3 22:00 Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium F1TV Sábado 7/3 22:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium

F1TV Sábado 7/3 23:00 Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Disney+ Premium

F1TV Domingo 8/3 00:00 Argentina Disney+ Premium

Fox Sports Argentina F1TV Domingo 8/3 01:00 Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium

F1TV Domingo 8/3 01:00