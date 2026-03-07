Lando Norris: "La F1 pasó de los mejores coches de la historia a los peores"

El piloto de McLaren, Lando Norris, afirma que la F1 ha pasado "de los mejores coches jamás construidos a probablemente los peores", al lamentar el enorme énfasis en la recuperación de energía, mientras que el poleman del Gran Premio de Australia, George Russell, defendió las nuevas reglas.

Russell se clasificó en la pole por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli, mientras Mercedes confirmó su condición de favorito de pretemporada en Melbourne, con ambos destacándose con claridad respecto al tercer clasificado, Isack Hadjar, con Red Bull.

La sesión de clasificación del sábado fue más discreta para el vigente campeón del mundo Lando Norris, ya que el piloto de McLaren terminó en sexta posición. Pero más que el resultado, Norris se mostró desanimado por la nueva realidad de pilotar estos coches, que deben ser gestionados con mucho cuidado a lo largo de la pista para optimizar las necesidades de recuperación de energía eléctrica de la unidad de potencia. Los coches ahora son más ligeros y ágiles, pero también se los vio desacelerar de forma drástica antes de la anteriormente exigente secuencia de las curvas 9-10 en el circuito de Albert Park.

"Creo que todo el mundo sabe cuáles son los problemas", dijo Norris. "El hecho es que es un reparto 50-50 y simplemente no funciona. El modo de recta significa que tienes muchos otros problemas entre manos.

"Desaceleras muchísimo antes de las curvas, tienes que levantar el pie en todas partes para asegurarte de que el paquete [de la batería] esté al máximo. Si el paquete está demasiado alto, también estás jodido. Simplemente es difícil, pero es lo que hay. No se siente bien como piloto, pero seguro que George está sonriendo.

"Hemos pasado de los mejores coches jamás construidos en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a probablemente los peores. Es una mierda, pero tienes que vivir con ello."

En la Q3, Norris pasó por encima de un trozo de escombro desprendido por Antonelli, quien fue enviado a pista con dispositivos de refrigeración todavía conectados al Mercedes. Y según el británico, el hecho de que tuviera que concentrarse en su tablero hizo que no viera el objeto hasta que ya era demasiado tarde.

"Estoy mirando mi volante", explicó. "Por eso no veo los restos, porque tengo que mirar la velocidad que voy a alcanzar al final de la recta y saber si necesito frenar 30 metros antes o 10 metros más tarde. Ese también es el problema. Tienes que mirar el volante cada tres segundos para ver qué va a pasar; de lo contrario, vas a terminar fuera de la pista".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los comentarios de Norris fueron respaldados por Max Verstappen, de Red Bull, quien expresó sus preocupaciones en la reunión de pilotos del viernes por la noche, y por Hadjar, quien dijo que "no es fan" de la parte del reglamento relacionada con la unidad de potencia. Mientras tanto, el poleman Russell subrayó que las regulaciones del chasis sí representan una mejora.

"Bueno, los coches son más ágiles y puedes deslizarlos un poco más, y es más fácil bloquear ruedas y abrirte en la trayectoria, perder la parte trasera", dijo en la conferencia de prensa posterior a la clasificación. "Se siente más como un kart en comparación con el año pasado, cuando honestamente se sentía como conducir un autobús que rebotaba.

"Creo que hay muchas opiniones encontradas sobre las nuevas regulaciones en general, pero sí pienso que las regulaciones del coche en sí son definitivamente un paso adelante en comparación con lo que hemos tenido durante los últimos ocho años."

Ampliando sobre los nuevos dolores de cabeza con la unidad de potencia, dijo a Sky: "Creo que una vez que te acostumbras, se vuelve como una nueva normalidad. ¿Es eso automovilismo puro? No, probablemente no, pero te acostumbras y esta es solo la primera carrera.

"Sé que la FIA va a hacer algunos cambios. Yo he sido uno de los pilotos que no quería juzgar todo demasiado pronto y creo que Melbourne probablemente va a ser el peor circuito para estos motores."

