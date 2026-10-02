La caída que sufrió Takaaki Nakagami el viernes en Motegi tiene un gran impacto, tanto para el piloto como para Honda, ya que ha visto seriamente comprometido el desarrollo del prototipo de MotoGP para el año que viene.

Nakagami tenía previsto disputar la que muy probablemente habría sido su última carrera como piloto invitado, dado que a partir del año que viene se prohibirán las exenciones que permiten a los pilotos de pruebas volver a competir. Sin embargo, esa oportunidad de despedirse de su público local duró apenas unas cuantas curvas, mientras se enfrentaba a una pista que la lluvia caída previamente había convertido en especialmente traicionera.

En su primera salida a pista, el piloto japonés se salió de su moto en la curva situada antes del túnel del circuito y cayó con fuerza al suelo, recibiendo todo el impacto en el hombro izquierdo. Unos minutos más tarde, antes de que concluyera la primera sesión de entrenamientos del fin de semana, Honda ofreció información actualizada sobre su estado, confirmando una fractura en la clavícula izquierda que requerirá intervención quirúrgica. A continuación, el piloto comenzará un programa de rehabilitación que, según su equipo, podría durar más de un mes.

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"Taka ha tenido muy mala suerte. Necesitará cuatro o cinco semanas para recuperarse, siempre que la operación salga bien", declaró el sábado Alberto Puig, director del equipo HRC.

Sobre el papel, una fractura de clavícula no es un problema especialmente grave. Maximo Quiles, por ejemplo, se fracturó la clavícula derecha en Silverstone en agosto, se sometió a una intervención quirúrgica al día siguiente y pudo ganar la siguiente carrera de Moto3, en Aragón.

El caso de Nakagami, sin embargo, es mucho más grave, tanto para el piloto japonés —que no pudo completar ni una sola vuelta durante la que se suponía que iba a ser su actuación de despedida— como para Honda, que se disponía a contar con él en las próximas semanas para dar un último empujón a su prototipo de 2027.

Esa es la moto que hará su debut en pista en Valencia durante la sesión de pruebas que tendrá lugar inmediatamente después de la última prueba de la temporada. La moto que acaparará toda la atención el martes, cuando Fabio Quartararo la pilote por primera vez.

Nakagami se retiró a finales de 2024 y, desde entonces, ha reforzado las filas de pilotos de pruebas de Honda, permaneciendo en el fabricante al que ha representado a lo largo de toda su carrera. Durante el último año, su principal objetivo ha sido el desarrollo de la moto diseñada para la próxima temporada, que se caracterizará por un cambio importante en el reglamento técnico y, sobre todo, por la introducción de motores de 850 cc.

Gran parte de la responsabilidad en el desarrollo de esa nueva Honda ha recaído en Nakagami. Más aún si se tiene en cuenta que Aleix Espargaró, otro de los pilotos de pruebas del fabricante de Tokio, sufrió una grave lesión en la columna vertebral a mediados de abril y se sometió a una compleja intervención quirúrgica.

Un mensaje para Takaaki Nakagami, de HRC Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Tras la operación, Espargaró estuvo de baja hasta hace dos semanas, cuando volvió a subirse a una moto de MotoGP durante una prueba privada en Mugello. De hecho, según ha podido saber Motorsport.com, el español barajó la posibilidad de correr este fin de semana en Japón como sustituto de Joan Mir, que permanece en casa recuperándose de sus continuos problemas de salud.

Sin embargo, el resultado de esa prueba en Italia fue que se desaconsejó a Honda llevarlo a Motegi, lo que obligó a la fábrica a convocar a Somkiat Chantra, procedente del WorldSBK. El problema es que el piloto tailandés no podrá correr la semana que viene en Mandalika, ya que el Gran Premio de Indonesia coincide con la prueba del WorldSBK en Estoril, Portugal.



Esto deja a Honda sin otra opción que recurrir a Espargaró, quien tendrá que viajar a Lombok en los próximos días.



A la espera de la recuperación de Nakagami, el mayor de los hermanos Espargaró tendrá que dividir su tiempo entre disputar los grandes premios en los que se le requiera y continuar con su papel como referente para la nueva moto de 850 cc de Honda.



Mientras que los equipos de pruebas de Aprilia, Ducati, Yamaha y KTM viajarán a Jerez para rodar el miércoles y el jueves de la próxima semana, Honda tenía previsto desplazarse a Sepang para dos días más de pruebas la semana siguiente, el miércoles y el jueves.



Se suponía que Nakagami continuaría con el ajuste fino de la RC214V allí, pero ese plan se vio completamente truncado el viernes, cuando el piloto japonés salió disparado por los aires. Se trata de un duro golpe en todos los sentidos, sobre todo teniendo en cuenta que el campeonato entra ahora en el periodo crucial en el que hay que ultimar las nuevas motos.