Leclerc advierte que el ritmo de Ferrari podría cambiar en la clasificación en Bahréin-Malasia
El monegasco cierra la primera jornada de pruebas en Sepang con el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres, pero el agarre que se ha encontrado hoy ha sido muy bajo y será importante anticipar bien cómo podría cambiar de cara a mañana. Ese será el punto clave del fin de semana del Gran Premio de Baréin.
Aunque marcó el mejor tiempo, el viernes de Bahrein —celebrado en el circuito de Sepang— resultó ser un día de resultados mixtos para Ferrari. El circuito malayo llevaba ausente del calendario de Fórmula 1 desde 2017 y, como era de esperar, se presentó muy sucio, con una capa de polvo que cubría el asfalto y reducía drásticamente el agarre.
La primera sesión de entrenamientos libres resultó complicada para todos precisamente por este motivo, pero algunos pilotos contaban con una pequeña ventaja: la de haber rodado ya en Sepang y conocer mejor el circuito que otros.
Uno de ellos fue Charles Leclerc, que ya había probado el circuito malasio allá por 2016, cuando competía en la GP3. Sin embargo, según el monegasco, esos recuerdos le sirvieron de muy poco.
"Sinceramente, he tenido que volver a aprender mente todo el circuito. No lo recordaba tan bien al venir aquí. Había hecho una FP1 y, después, hay que remontarse hasta 2016, cuando disputé un fin de semana de carrera en la GP3", admitió el piloto de Ferrari.
"Pero es un bonito circuito, me ha gustado. Sin embargo, hoy las condiciones eran realmente, realmente, realmente malas. Y, por lo tanto, había muy poco agarre".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Srinivasa Krishnan
Precisamente las condiciones encontradas hoy han llevado a Leclerc a destacar un aspecto importante de cara al resto del fin de semana: el equipo tendrá que saber interpretar cómo evolucionará la pista, para así realizar los ajustes adecuados y mejorar la competitividad del SF-26 cuando más importe.
"Con un agarre tan bajo, tendremos que ser capaces de anticipar cómo estará mañana, cuando la pista esté en mejores condiciones. Será muy importante para nosotros hacerlo bien mañana".
En la segunda sesión de entrenamientos libres, Leclerc dedicó mucho tiempo a la simulación de carrera. Tras marcar el mejor tiempo de la jornada con un 1'37"528, trabajó intensamente con los compuestos blandos y medios para intentar comprender su comportamiento en las tandas largas.
Partiendo de un 1'43"0, los tiempos de Leclerc se han situado principalmente entre la parte alta de 1'44" y la parte baja de 1'45". Un buen ritmo para él, pero el desgaste de los neumáticos ha sido muy elevado y esto será un factor importante para la carrera.
"Bueno, el elevado desgaste será un factor importante para la carrera, porque los neumáticos no duran mucho y no espero que la situación mejore de forma significativa a lo largo del fin de semana. El agarre, en sí mismo, probablemente mejorará. Pero, aun así, será un fin de semana complicado, sobre todo en lo que respecta al desgaste".
"Normalmente tenemos un buen coche de carrera, así que espero que este fin de semana también sea así", concluyó Charles.
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