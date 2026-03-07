Verstappen, Stroll y Sainz son autorizados a largar el GP de Australia de F1
Los comisarios de la FIA confirmaron que Lance Stroll, Max Verstappen y Carlos Sainz estarán en la parrilla de largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 a pesar de no haber registrado un tiempo de vuelta en la clasificación.
Lance Stroll recibió una dispensa especial para participar en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 pese a no haber marcado un tiempo de vuelta competitivo durante todo el fin de semana, mientras que Max Verstappen y Carlos Sainz también fueron ubicados en la grilla de salida.
Los tres pilotos no lograron registrar un tiempo de vuelta en la clasificación: Verstappen se accidentó en la curva 1 y Sainz no salió a pista con su Williams. En sus casos, los tiempos competitivos logrados en las prácticas hicieron que su presencia en la grilla fuera prácticamente un trámite, superando con claridad la regla del 107% de la FIA.
Los comisarios tuvieron más que analizar en el caso de Stroll, quien prácticamente no pudo rodar debido a los muy comentados problemas de Aston Martin con la unidad de potencia Honda y por lo tanto técnicamente no cumplía los requisitos por mérito propio.
Sin embargo, dado que su compañero de equipo Fernando Alonso sí registró una vuelta que lo clasificó cómodamente para la carrera, Stroll también podrá tomar la salida.
El momento del choque de Max Verstappen en la Q1 de Australia.
Los tres pilotos largarán desde el fondo de la grilla y no desde el pitlane, ya que el reglamento deportivo de 2026 establece que "los pilotos no clasificados que hayan sido autorizados a participar por los comisarios serán ubicados en posiciones de grilla detrás de todos los pilotos clasificados".
El orden se determina según los resultados de la última sesión cronometrada en la que todos participaron, que fue la FP2 del viernes. Por lo tanto, Verstappen debería alinearse en el puesto 20, por delante de Sainz y Stroll.
Aston Martin también argumentó que Stroll cuenta con amplia experiencia en la Fórmula 1, en el circuito de Albert Park de Melbourne y con el coche de 2026 en particular, argumentos que los comisarios consideraron lo suficientemente convincentes como para tenerlos en cuenta.
