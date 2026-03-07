La parrilla de Fórmula 1 está dividida respecto a cuánto esperaba que Mercedes dominara la clasificación del Gran Premio de Australia, apertura de la temporada 2026, después de que George Russell encabezara un 1-2 de las Flechas Plateadas.

Russell consiguió la octava pole position de su carrera tras superar a su compañero de equipo Kimi Antonelli por 0,293 segundos, mientras que Isack Hadjar, tercero, quedó a casi ocho décimas del ritmo en su debut con Red Bull.

De esta manera se confirmó la condición de favorito que se le había otorgado a Mercedes antes de este primer año del cambio reglamentario, tras unas pruebas de pretemporada muy impresionantes por parte de la marca alemana.

Leer también: Fórmula 1 Cinco conclusiones rápidas de la clasificación del GP de Australia de F1 2026

Sin embargo, esa valoración se basaba principalmente en su rendimiento en tandas largas, ya que Charles Leclerc había marcado la vuelta más rápida en los test de Bahréin, solo para terminar luego a 0,809 segundos de Russell en Melbourne.

"Ayer dije que [la diferencia] era de medio segundo, ahora es de ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba, seguro", dijo Leclerc, que compartirá la segunda fila con Hadjar.

"Pero ya ayer era una diferencia muy significativa, así que… esta mañana en la FP3 me impresionó muchísimo la potencia que mostraron; fue una locura en la última vuelta de George.

"Miré los datos por primera vez y tuve que volver a cargarlos porque pensé que había un problema con lo que estaba viendo, pero al parecer no, así que es realmente muy, muy impresionante".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La ventaja que Mercedes tiene sobre los otros equipos sigue aumentando, con su escudería cliente McLaren —ganadora de los dos últimos títulos— ocupando la tercera fila de la parrilla.

Oscar Piastri largará quinto, a 0,862 segundos de Russell, con el vigente campeón del mundo Lando Norris justo detrás, a 0,957 de la punta, y Piastri coincidió con Leclerc en su valoración sobre las Flechas Plateadas.

Consultado sobre si su resultado era lo esperado, respondió: "Más o menos. Mercedes fue un poco una sorpresa por lo lejos que están delante. Pero para nosotros, sí, quizá un tercer puesto podría haber estado al alcance.

"Todo estuvo un poco desordenado. Pero con estos coches cambias algo ligeramente de una vuelta a otra y terminas con más potencia o menos potencia. No siempre va en la dirección que esperas.

"Así que tenemos mucho que aprender después de esto. Pero creo que estamos más o menos donde pensábamos que estaríamos".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri incluso cree que la diferencia podría aumentar el domingo, ya que en el segundo día de pruebas en Barcelona Antonelli ya había completado una simulación completa de carrera, antes de registrar cómodamente tiempos de 1m36s-1m37s durante su programa de tandas largas en Bahréin.

"Nadie ha hecho realmente tandas largas", añadió Piastri. "Mercedes sí, y parecían incluso más rápidos que hoy. Nosotros hicimos algunas cortas, pero nadie ha hecho stints de duración real de carrera".

Un piloto que no se sorprendió por el rendimiento de Mercedes fue Max Verstappen, de Red Bull, quien incluso había afirmado en Bahréin que las Flechas Plateadas estaban ocultando su verdadero ritmo debido a la polémica sobre la relación de compresión.

"Eso es lo que ya dije en Bahréin", afirmó el cuatro veces campeón del mundo, que no logró marcar tiempo después de accidentarse en la Q1. "Esperen a Melbourne y verán lo rápidos que son. Así que para mí no es una sorpresa".

Todo esto recuerda a cuando las Flechas Plateadas dominaron el cambio a los motores turbo híbridos en 2014, con Russell afirmando que esto es "como el Mercedes de los buenos viejos tiempos".

Información adicional por Stuart Codling y Ronald Vording