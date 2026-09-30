Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Bahréin de F1 en Malasia

La Fórmula 1 llega este fin de semana al punto medio de su actual triplete con el Gran Premio de Bahréin en Malasia como la ronda 16 de la temporada 2026.

Será la primera vez que la F1 compita en el país desde 2017 como consecuencia del actual conflicto en Oriente Medio, que obligó a Bahréin a cancelar su gran premio a principios de año.

Pero ese no es el único tema de conversación, así que aquí van cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

El esperado regreso de Sepang

Sepang Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sepang fue en su día un clásico del calendario de la F1, ya que estuvo presente todos los años de 1999 a 2017, antes de que la falta de financiación provocara el fin del Gran Premio de Malasia. Fue un momento especialmente decepcionante porque Sepang ha sido escenario de varios momentos clásicos a lo largo de los años, ya fuera el infame momento "Multi 21" de Red Bull en 2013, las opciones al título de Lewis Hamilton esfumándose tres años después, o Ferrari recuperando polémicamente un 1-2 en los tribunales en 1999.

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También es un circuito de verdad para pilotos, con una serie de curvas de media y alta velocidad entre las dos largas rectas que son las características definitorias de Sepang. "El circuito es impresionante", dijo Hamilton en Bakú la semana pasada. "Es un circuito que ofrece buenas carreras y, cuando se decide a qué pistas ir durante el año, eso debería formar parte de la toma de decisiones".

Pero las carreras de este año deberían verse bastante diferentes debido al reglamento de 2026 y, de manera similar a Bakú, los pilotos deberán ser inteligentes con dónde despliegan la energía de la batería, ya que esas dos rectas podrían consumir fácilmente toda la energía.

También hay que tener en cuenta el clima muy impredecible de Kuala Lumpur, que registró fuertes tormentas el miércoles, aunque se prevé que el domingo sea seco.

¿Está Russell realmente rejuvenecido?

George Russell, Mercedes Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Si la temporada hubiera empezado hoy, o desde el parón de verano, siento que habría podido luchar".

Esas fueron las palabras de George Russell tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán desde la pole - su tercera victoria de la temporada - mientras que fue un fin de semana mucho más complicado para su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, que remontó hasta el quinto puesto tras salir 16º debido a su accidente en la Q1.

Eso significa que la ventaja de Antonelli en el campeonato se ha reducido de 81 puntos a 66 sobre Russell, segundo clasificado, pero con solo siete rondas más programadas actualmente, el británico es muy consciente de que sus esperanzas de título están prácticamente acabadas.

"Tengo este gran déficit", añadió. "Puede cambiar rápidamente. Así que no estoy persiguiendo eso. Estoy persiguiendo ganar cada carrera y lo que tenga que ser, será".

Pero, ¿se sostiene su afirmación sobre el parón de verano? No especialmente, cuando su déficit de puntos en realidad ha aumentado en siete desde entonces, aunque no se puede negar que sus actuaciones sin duda han mejorado.

Lo único que puede hacer es llevar ese impulso a este fin de semana, aunque Antonelli tendrá mucho que decir al respecto porque, hasta Bakú, el piloto de 20 años había estado impecable en 2026. "Siempre estuve un paso por detrás. El próximo fin de semana volveré a mi nivel", prometió el líder del campeonato en Azerbaiyán.

Teniendo en cuenta su forma este año, solo cabe esperar que así sea. Especialmente porque Mercedes también debería traer su esperado gran paquete de mejoras.

¿Cómo le irá a Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La avalancha de mejoras de Mercedes para Malasia probablemente llega en mal momento para Red Bull, que solo recientemente logró volver a meterse en la lucha de delante. La escudería austriaca ha terminado en el podio en cinco de los últimos seis grandes premios, incluido un doble podio el pasado fin de semana gracias a las actualizaciones de su RB22, un coche que no ha ganado este año.

Pero justo cuando había reducido la diferencia, ese déficit podría volver a aumentar si las Flechas Plateadas aciertan con sus mejoras. "Si traen una mejora a Malasia, entonces se nos va a poner un poco más difícil", dijo Max Verstappen.

"Si Mercedes trae una mejora y funciona, entonces darán otro paso adelante, y eso no es lo que quieres. Hará que sea aún más difícil ganar, pero lo intentaremos todos los fines de semana y, por supuesto, si se presenta la oportunidad, iremos a por ella".

Así que surge la pregunta de si Red Bull desperdició su última oportunidad realista de ganar en 2026 en Bakú el pasado fin de semana, donde Verstappen cruzó la meta a 0.196s de Russell tras mostrar un ritmo de carrera sublime desde el octavo puesto de la parrilla.

Gran parte de eso se debió al ritmo que los equipos Red Bull mostraron en esa larga recta de Bakú y, con dos similares en Malasia, podría estar de nuevo en la pelea este fin de semana. Pero Sepang sigue siendo una incógnita y, si esas mejoras de Mercedes cumplen lo prometido, entonces Red Bull podría volver al punto de partida.

Este fin de semana podría ser una verdadera prueba de fuego para saber si el ritmo de Bakú fue algo puntual para Red Bull o no.

Preguntas sobre el mercado de pilotos

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las noticias del mercado de pilotos para 2027 han estado especialmente movidas esta semana, con Fernando Alonso confirmando que seguirá en la F1 el martes, antes del anuncio del miércoles de que Esteban Ocon dejará Haas al final de la temporada actual.

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Ninguno de los dos anuncios fue tan sorprendente, porque aunque durante meses Alonso había sido interrogado sobre su futuro y el piloto de 45 años se negaba a comprometerse, se cree que todo eran solo juegos del campeón del mundo para aumentar la presión sobre la F1 y que hiciera ajustes a su reglamento. Un conjunto de normas del que Alonso ha sido un crítico muy vocal.

No obstante, esperen declaraciones del español sobre por qué se queda para 2027, especialmente teniendo en cuenta su poco competitivo coche de Aston Martin, y sobre cuánto tiempo más puede seguir. Pero eso es un gran lujo cuando Ocon está luchando por su futuro con sus planes aún por confirmar.

El piloto de 30 años ha dejado claro que cree que sus dificultades de los dos últimos años se han debido a un coche de Haas inconsistente, pese a que ha sido superado de forma constante por su joven compañero Oliver Bearman. "Soy uno de los mejores y no tengo miedo de decirlo", afirmó el ganador de un gran premio el pasado fin de semana.

Bueno, es hora de que lo demuestre porque su puesto en la parrilla del próximo año está en riesgo. ¿Verá la F1 a Ocon volver a ser el de antes este fin de semana?

¿Cómo reaccionarán Norris y Colapinto tras Bakú?

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Uno de los temas sorprendentes pero luego previsibles tras Azerbaiyán fue la repercusión del choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris, que resultó en una penalización de cinco puestos en la parrilla para el argentino en Sepang y una tormenta de abusos en redes sociales.

Norris se ha disculpado por pedir que Colapinto fuera sancionado con una fecha sin correr y por insinuar que no debería estar en la F1, tras convertirse en objetivo de los seguidores de Colapinto, mientras Alpine emitió su cuarto llamamiento para detener el abuso en redes sociales en el año y medio que el argentino lleva pilotando para el equipo.

Todas las partes esperarán pasar página del feo incidente, que no dejó bien a nadie, pero no se puede escapar al problema persistente que tiene la F1 con la tormenta de ira online que se desata cada vez que Colapinto tiene incluso un desacuerdo menor con otro piloto, un problema que solo se avivó durante la denuncia pública de Norris tras Bakú.

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, también insinuó un castigo interno del equipo para Colapinto después de arruinar su oportunidad de lograr un sólido doble resultado en los puntos. Dado el historial de Briatore, será algo más que hacer que el piloto de 23 años lave la ropa sucia de Gasly durante el fin de semana de Sepang.