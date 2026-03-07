El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha admitido su alivio tras un sólido sábado de sus pilotos, al tiempo que celebró el final de la era del efecto suelo. Esto llega después de una contundente pole position de George Russell para el Gran Premio de Australia.

Tras una dominante sesión del sábado en Melbourne, en la que Russell colocó su Mercedes al frente de la parrilla por delante de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, Wolff habló abiertamente con Sky Sports F1 sobre el fuerte comienzo del equipo durante el fin de semana y el intenso trabajo entre bastidores necesario para poner hoy ambos coches en pista.

Al reflexionar sobre las nuevas regulaciones y el abandono de la complicada aerodinámica de efecto suelo, Wolff no ocultó su satisfacción. "Estoy muy contento de que esos coches de efecto suelo desordenados se hayan ido y de que finalmente podamos hacer lo que mejor sabemos hacer", admitió Wolff.

A pesar de la pérdida inherente de carga aerodinámica bajo el nuevo reglamento de 2026, Russell pareció notablemente cómodo, guiando su coche con precisión entre las líneas blancas del circuito de Albert Park. Wolff atribuyó esto tanto a la maquinaria como al talento cada vez más maduro del piloto británico.

"George, como persona, ha dado otro paso en madurez y confianza al conducir el coche. Y creo que así es como le gusta", explicó Wolff. "Quiero decir, estos coches han perdido carga aerodinámica, pero cuando miras el aspecto aerodinámico y mecánico, el coche parece ir sobre rieles, al menos hoy.

"Y cuando el piloto tiene confianza en el coche, entonces esto es lo que puedes hacer; es simplemente la combinación piloto-coche y la unidad de potencia. Hoy todo funcionó en conjunto para conseguir la pole".

Aunque el ritmo del W17 llamó la atención en el paddock, el austriaco se apresuró a descartar cualquier sugerencia de que el equipo hubiera ocultado deliberadamente su rendimiento durante los test y los entrenamientos.

"Realmente no se puede ocultar el ritmo, o al menos nosotros no lo hacemos; no podemos hacerlo porque nunca sabes exactamente dónde está el coche", añadió. "Así que estamos sorprendidos por la diferencia, pero la acepto".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El resultado de la clasificación estuvo cerca de descarrilarse más temprano en el día tras un fuerte accidente del joven piloto de Mercedes Antonelli, que ahora entra en su segunda temporada en el campeonato. El incidente del italiano obligó al equipo de Brackley a una reconstrucción del coche bajo presión, pero impresionante.

"Ese coche parecía un coche de Fórmula 1 de Lego que hubieran tirado al suelo literalmente dos horas antes, y les dije que cinco minutos antes del inicio de la sesión no lo lograríamos", reveló Wolff, elogiando a sus mecánicos. Una bandera roja causada por Max Verstappen finalmente le dio al garaje el tiempo extra que necesitaban.

"Es un milagro que no solo se haya vuelto a montar el coche, sino también la vuelta que hizo. Quiero decir, el coche no tenía configuración; nunca pudimos realmente medirlo".

A pesar de la impresionante velocidad natural de Antonelli, Wolff quiso moderar las expectativas sobre una posible lucha interna por el campeonato dentro del equipo esta temporada.

"En términos de velocidad pura, está absolutamente ahí", dijo Wolff sobre el italiano. "Está en su segundo año en la Fórmula 1, George lleva nueve o diez. En todo lo demás necesitas experiencia, así que creo que aún es pronto para que Kimi se compare con George".

Con la primera fila asegurada, Mercedes ahora busca convertir su dominio del sábado en su primera victoria en el gran premio que abre la temporada.