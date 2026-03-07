En la tercera sesión de entrenamientos libres, George Russell ya lanzó una advertencia a la competencia, pero estos tampoco pudieron hacer nada contra la velocidad del piloto de Mercedes en la Q3 en Albert Park. Russell fue soberano con un tiempo de vuelta de 1:18.518, lo que le permitió mantener a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli a tres décimas de segundo. La diferencia con respecto a la competencia fue aún mayor: Isack Hadjar, en tercera posición, cedió ocho décimas de segundo.

"La verdad es que me sentí muy bien", recuerda Russell sobre la clasificación en Australia. "Toda la sesión fue muy limpia y controlada, sin errores. Justo como quería empezar este fin de semana".

"Estos nuevos coches son muy difíciles de conducir", subraya el poleman. "Es muy complicado entender la gestión de la energía y todos los demás sistemas con los que tenemos que lidiar. Pero como equipo, ya pensábamos que teníamos un paquete muy bueno. Todo el mundo en Brixworth y Brackley ha trabajado muy duro para conseguirlo, pero no creo que esperáramos que fuera tan bueno".

Russell: no es solo un motor fantástico

Cuando se le pregunta si le ha sorprendido la gran diferencia con respecto a la competencia, Russell responde: "Sí, sin duda. Creo que las condiciones también nos han favorecido un poco. Sabemos que somos mejores en condiciones más frías", explica. "Y a medida que baja la temperatura de la pista, siempre parecemos encontrar más tiempo por vuelta".

"Tenemos un motor fantástico, pero también creo que tenemos un coche fantástico", añade Russell. "Creo que eso quizá no se ha destacado lo suficiente en la prensa en las últimas semanas. Desde el principio, Kimi y yo dijimos que el coche se sentía fantástico al conducirlo. Disfrutamos de los coches más pequeños, los coches más ligeros, y es una forma perfecta de empezar en Melbourne".

Desde la pole position, junto con Antonelli en segunda posición, Russell puede conseguir un buen resultado para su equipo. Sin embargo, no quiere dar por sentado que, tras la ventaja de hoy, también desaparecerá en la carrera.

George Russell no espera que sea una carrera fácil en Melbourne. Foto de: Alastair Staley / LAT Images a través de Getty Images

"Nuestro objetivo ahora es simplemente llegar a la meta, porque, sinceramente, no sabemos qué va a pasar", afirma de cara a la carrera. "Las cosas más sencillas con las que nos hemos enfrentado en los últimos años, como las paradas en boxes, ahora son bastante complicadas debido a todos los procedimientos: poner el motor en el rango de funcionamiento adecuado, asegurarse de que el turbo gira lo suficientemente rápido, que la batería no esté demasiado baja ni demasiado llena.

"Las salidas de la carrera también resultan difíciles. Así que nuestro objetivo era simplemente tener un fin de semana sin problemas. Por supuesto que queremos ganar. Queremos la pole position. Queremos dominar todo el fin de semana. Pero la temporada es muy larga y primero tenemos que superar la jornada de mañana y correr una carrera sin problemas, porque en cualquier momento puedes cometer un error y eso puede suponer el final de tu día", concluye Russell.