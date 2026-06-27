Leclerc no se explica el avance de Ferrari en un difícil fin de semana en Austria

El piloto de Formula 1 de Ferrari, Charles Leclerc, dice que se sorprendió mucho de adelantar a McLaren como el rival más cercano de Mercedes en el Gran Premio de Austria, con la Scuderia pareciendo perdida el viernes.

Leclerc en particular tuvo problemas con el manejo de su SF-26 recientemente actualizado en la FP2, después de haber cedido su coche al piloto novato Dino Beganovic en la FP1.

El piloto monegasco reportó deslizamiento en las cuatro ruedas en las curvas más rápidas del Red Bull Ring en Spielberg, bajo un calor abrasador. En la clasificación, ambos Ferrari cobraron vida, con Leclerc y Hamilton logrando el segundo y tercer puesto por detrás del poleman de Mercedes George Russell, aunque se beneficiaron de que el segundo Mercedes de Kimi Antonelli abortara por error su última vuelta.

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Pero, de forma crucial, Ferrari superó a McLaren el sábado por una décima y media, dando la vuelta al panorama competitivo del viernes.

"Es muy extraño porque ayer fue un día muy duro para el equipo", dijo Leclerc después de conseguir el segundo puesto, a 0.236s de la pole. "Estábamos sufriendo mucho como equipo y hoy dimos un gran paso adelante. No esperábamos estar por delante de los McLaren en particular y cerca de Mercedes, así que es una buena sorpresa.

"Cambiamos bastantes cosas, de hecho. No grandes pasos, sino un poco en todas partes. Al final supuso una diferencia bastante grande. "Luego, para la carrera en sí, creo que dimos un paso adelante con el coche para mañana. Si esto será suficiente para desafiar a Mercedes, lo dudo. Pero si hay una oportunidad, haré todo lo posible para aprovecharla."

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Leclerc se mostró especialmente sorprendido de ser segundo en la clasificación porque aún no se siente del todo cómodo atacando las curvas tanto como quiere, después de haber cambiado a la configuración de frenos de Hamilton en Barcelona.

"Después de Mónaco, ha habido muchas cosas que han cambiado y la sensación fue mejor en Barcelona", explicó. "Todavía no está donde quiero estar.

"En la clasificación, no me sentí tan confiado como lo he estado en el pasado, cuando simplemente voy a por todas y sé exactamente qué va a hacer el coche. Esa no es la sensación que tengo en este momento. Y ahí es donde quiero centrarme."

Hamilton agradeció la reacción de su equipo de la noche a la mañana, que estimó que redujo a la mitad la desventaja de Ferrari con Mercedes en el corto circuito austríaco.

"Estos chicos han sido seis décimas más rápidos que nosotros la mayor parte del fin de semana", advirtió el siete veces campeón del mundo tras clasificarse a tres décimas de Russell. "Cerramos la brecha de la noche a la mañana a tres décimas. Pero hoy todavía estamos tres décimas por detrás, o dos y pico, así que va a ser muy difícil desafiarlos mañana."

Ferrari llevó más refinamientos aerodinámicos a Austria después de sus cambios generales en Barcelona. Además de eso, también introdujo una mejora de motor y realizó pruebas aerodinámicas en la FP1 tanto con como sin su ala de escape, como experimento para futuros eventos.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El jefe del equipo, Fred Vasseur, sugirió que la cantidad de elementos en movimiento hizo que Ferrari se "perdiera un poco" el viernes, pero elogió la recuperación de su equipo tanto en pista como desde su equipo de operaciones remotas en Maranello.

"Tuvimos una FP1 y una FP2 difíciles, creo que también porque la usamos como una FP1 de novato", dijo Vasseur a Sky. "Teníamos toneladas de piezas que probar para este fin de semana y para el próximo. Y fue un viernes muy, muy ocupado para nosotros.

"Al final, quizá estábamos un poco perdidos. Pero hicimos un buen trabajo en la fábrica, un buen trabajo en pista para recuperarnos. Y desde esta mañana, probablemente estábamos en una forma ligeramente mejor."