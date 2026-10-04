El enojo de los pilotos por el fallo de software de la F1 en Bahréin: "Totalmente inaceptable", exclama Checo Pérez

Los principales pilotos de F1 están desesperados por los fallos de software en las unidades de potencia que descarrilaron el inicio del GP de Bahréin en Malasia, con Lando Norris calificando los fallos electrónicos de "horribles" y como una prueba más de que la F1 debería alejarse de los motores híbridos.

La salida en un circuito de Sepang mojado fue abortada después de que una gran cantidad de autos sufriera problemas de software que les impedían funcionar con normalidad. Al tratarse de la primera carrera en condiciones de lluvia disputada por la generación de autos de 2026, un error en el software al circular a muy baja velocidad, activado por el modo para lluvia del controlador de la unidad de potencia, dejó los motores de varios pilotos atascados en ralentí en distintos momentos de las dos vueltas de formación previstas.

Con varios coches atrapados en ese bucle de ralentí, la FIA tuvo que programar y distribuir rápidamente un parche de software para que los 11 equipos lo instalaran durante la posterior interrupción con bandera roja, eliminando la reducción de potencia habitual en lluvia en las zonas afectadas. Hizo falta un retraso de 50 minutos para que la carrera comenzara, lo que supuso una gran mancha para la F1 antes de lo que, por lo demás, fue una carrera entretenida y con condiciones meteorológicas mixtas.

También lee: Fórmula 1 FIA revela la insólita falla que detuvo a los coches de F1 bajo la lluvia en el GP de Bahréin en Sepang

Con los pilotos ya albergando recelos sobre las carreras dominadas por las baterías de los motores en la F1 2026 y la electrónica omnipresente que está al mando, el incidente hizo poco por hacerles apreciar más la fórmula actual.

"Es simplemente horrible. No sé, simplemente demuestra que no deberíamos tener nada de eso, la parte electrónica", dijo Norris, uno de los pocos pilotos propulsados por Mercedes que sufrió el fallo.

"Nunca había visto una carrera de F1 retrasada por un error de software. Eso fue nuevo", dijo Piastri en tono burlón. "Me quedé atascado durante aproximadamente un segundo. Cuando el turbo no funciona en estas cosas, casi es mejor empujar el coche en lugar de usar un motor. Fue bastante extraño. No dio una gran imagen, pero creo que sería injusto señalar con el dedo antes de que haya una explicación".

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez, de Cadillac, que condujo uno de los varios coches propulsados por Ferrari que se vieron afectados, fue menos amable. "Se sentía como si estuvieras en un kart de alquiler y se te acabara el tiempo", explicó el mexicano. "Pisabas a fondo y acelerabas y no llegaba nada.

"Estoy seguro de que aprenderemos de esto como deporte. Pero lo que ha pasado hoy es totalmente inaceptable para el deporte".

Oliver Bearman, de Haas, dijo que fue "aterrador" que su pedal del acelerador fuera cortado por algo fuera de su control. "Nunca he visto nada igual. Me quedé impactado", dijo. "Ni siquiera sabía que la FIA podía controlar nuestro pedal del acelerador. Fue bastante aterrador, la verdad. Mi pedal del acelerador dejó de funcionar, pero parece que todos dejaron de funcionar también. El motor simplemente estaba al ralentí".

Fernando Alonso, de Aston Martin, dijo que ahora había "demasiada tecnología" involucrada en la categoría y consideró que "los espectadores tampoco la aprecian realmente". Mientras tanto, el ganador de la carrera, Max Verstappen, cuya lenta salida ayudó a desencadenar el error, comparó el caos de la vuelta de formación con la carrera de karts de Lego en Silverstone.

"Ese es el problema que tenemos", dijo el neerlandés. "Estos motores son muy complicados y llevan implementado mucho software. Yo lo activé primero y luego miré por el retrovisor y pensé: 'Espera, ¿me están esperando o qué está pasando...?'

"Fue como la carrera de Lego, a la misma velocidad. En un momento dado íbamos cinco en paralelo en la recta porque no podíamos entender qué estaba pasando. Luego dimos una vuelta y entonces vi otros ocho coches que seguían arrastrándose.

"¿Qué puedes decir? Quiero decir, eso no es lo que quieres para el deporte, ¿verdad?"