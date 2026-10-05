Honda HRC tendrá nuevo jefe ante el retiro de Koji Watanabe
Honda Racing Corporation (HRC) ha anunciado que su actual presidente y CEO, Koji Watanabe, se retirará a finales de año
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Koji Watanabe, el veterano jefe de las actividades de competición de Honda bajo HRC, se retirará el 1 de enero de 2027, con Keiichi Yasuda nombrado como su sucesor.
Empleado de Honda desde hace mucho tiempo tras incorporarse por primera vez a la marca japonesa en 1987, Watanabe se convirtió en el responsable de la división de competición de Honda en 2022. Durante ese tiempo, Watanabe supervisó la fusión de las divisiones de cuatro y dos ruedas de la compañía, así como su marcha atrás en la decisión de abandonar la F1, regresando como socio oficial de Aston Martin para el reglamento de 2026.
Pero Honda ha anunciado ahora que Watanabe se retirará el 1 de enero, con Keiichi Yasuda como su sucesor como CEO de HRC. Yasuda es el actual vicepresidente ejecutivo y director representante, y anteriormente fue responsable de RR. HH. en la división de competición de Honda
"Este cambio ejecutivo forma parte de una rotación periódica planificada de personal, diseñada para fortalecer la estructura directiva en respuesta a la transformación global y acelerar la expansión del negocio para la próxima generación", declaró Honda.
"Es un honor para mí servir como presidente de HRC junto a unos compañeros maravillosos”, dijo Watanabe.
“En 2022, asumí el cargo de presidente de la nueva HRC, unificando las actividades de motociclismo y automovilismo. Desde entonces, decidimos nuestro regreso a la F1, ampliamos nuestra estructura global de competición reorganizando HPD en EE. UU. como HRC US y estableciendo HRC UK, y trabajamos en la construcción de la marca global de HRC.
"Durante los tres meses restantes de mi presidencia, seguiré dando lo máximo, con el objetivo de lograr la victoria hasta el final."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hablando sobre su nuevo cargo, Yasuda dijo: "Considero que mi misión es heredar firmemente la sólida base construida por Watanabe.
"Desarrollarla aún más, unir el vector de todos hacia el único objetivo de ganar carreras y hacer que HRC sea aún más fuerte.
"Aprovechando mi experiencia directiva como presidente de entidades locales en el extranjero y mi trayectoria en RR. HH., me centraré en invertir en las personas y fortalecer nuestra organización con la vista puesta en la victoria."
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