Verstappen califica como “una locura” lo sucedido con las banderas amarillas en Austria y la FIA responde

Max Verstappen cree que su accidente en una de las secciones más rápidas del Red Bull Ring debería haber provocado antes banderas amarillas dobles, mientras que la FIA explicó que se siguió el procedimiento estándar.

Verstappen perdió el control de su RB22 en la entrada de la curva 9 después de haber sufrido ya una sacudida importante tres curvas antes.

La parte trasera del Red Bull se fue inmediatamente al iniciar el giro para la curva 9, lo que resultó en un impacto considerable. Hablando en la zona de prensa, Verstappen dijo que físicamente estaba bien, aunque añadió con una sonrisa: "Bueno, tan bien como se puede estar".

Además del propio resultado de Verstappen, el accidente también tuvo consecuencias para las etapas finales de la clasificación.

El neerlandés cree que, de no ser por ello, habría terminado tercero por detrás de ambos pilotos de Mercedes, aunque Andrea Kimi Antonelli abortó su vuelta rápida tras el accidente de Verstappen.

El líder del campeonato describió eso en la zona de prensa como "un error", ya que esperaba pasar por banderas amarillas dobles. Verstappen, sin embargo, cree que efectivamente debería haber sido así.

Preguntado sobre qué pensaba de que inicialmente solo se mostrara una bandera amarilla simple tras un accidente en una de las secciones más rápidas del circuito, el cuatro veces campeón del mundo respondió: "Acabo de enterarme de eso ahora. Es una locura".

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Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

La FIA ha explicado que se siguió el procedimiento estándar y que en el momento en que los comisarios vieron a Verstappen perder el control mientras aún estaba en la pista, se mostró inmediatamente una bandera amarilla simple.

Entonces dirección de carrera tarda un tiempo en evaluar la situación y el nivel de peligro —una vez que el coche ha golpeado realmente la barrera— para determinar si la situación debe elevarse a banderas amarillas dobles o a bandera roja.

Según la FIA, eso también ocurrió en este caso, unos 15 a 20 segundos después de que se mostrara la primera bandera amarilla. Durante ese intervalo, Russell y Antonelli pasaron por el lugar del accidente, lo que significa que en ese momento seguía siendo solo una bandera amarilla simple.

Russell no vio el coche de Verstappen: "Pensé que había continuado"

Como era de esperar, Russell vio la situación de forma diferente a Verstappen. Después de la clasificación, el poleman dijo que ni siquiera había visto el Red Bull y por lo tanto asumió que Verstappen había podido continuar.

"Es una curva en la que se puede ver bastante. Simplemente levanté muchísimo y iba a evaluar la situación en cuanto llegara a la curva, si el coche estaba allí. Pero como era una bandera amarilla simple, estaba bastante seguro de que no había peligro", dijo.

"Y en cuanto giré hacia la curva, ya vi el verde más adelante. En realidad pensé que el coche había continuado porque no vi el coche en absoluto. Estaba muy lejos de la pista.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Fue solo cuando vi la repetición después que vi que estaba bien fuera, contra el muro. Me alegré de que prevaleciera el sentido común allí".

Según la normativa para una bandera amarilla simple, Russell actuó correctamente. En una situación así, un piloto tiene que levantar de forma significativa —algo que debe demostrarse en los datos en comparación con vueltas anteriores— y debe estar preparado para cambiar de dirección.

Con banderas amarillas dobles, Russell no habría tenido permitido mejorar en absoluto su tiempo de vuelta y esa vuelta se habría eliminado inmediatamente. Según Russell, sin embargo, no había motivo para ello.

"Creo que en ese caso, una bandera amarilla simple era correcta. Porque como dije, una bandera amarilla doble significa peligro inmediato", razonó.

"La única razón por la que Verstappen estaba en el muro tan lejos es porque estaba atacando y perdió el coche. Creo que la bandera amarilla simple era correcta.

"Creo que hice todo bien para tenerlo muy bajo control. Y es una historia muy diferente a una doble".