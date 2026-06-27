Por qué Antonelli abortó por error su vuelta más rápida en la clasificación del GP de Austria

La clasificación para el Gran Premio de Austria terminó en desorden después de que Max Verstappen estrellara su Red Bull en la rápida curva 9 en su última vuelta lanzada.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, también estaba en una vuelta lanzada, intentando mejorar su tiempo anterior, y malinterpretó las banderas amarillas ondeadas en el lugar como dobles banderas amarillas ondeadas.

Dentro del reglamento, la distinción entre banderas amarillas simples y dobles ondeadas es muy clara: los pilotos deben reducir la velocidad de forma demostrable con amarillas simples, mientras que las dobles amarillas señalan un peligro mayor que exige que estén preparados para detenerse de inmediato. Cualquier tiempo de vuelta marcado bajo dobles banderas amarillas ondeadas queda anulado.

"Vi doble amarilla, así que probablemente fue mi error", dijo Antonelli después. "Aborté la vuelta y eso fue todo, así que fue mi error en la ejecución.

"Escuché ‘amarilla amarilla' [del ingeniero Peter Bonnington por radio], pero estaba mirando al comisario y probablemente vi mal y simplemente vi dos banderas en lugar de una, y aborté.

"También era difícil ver porque tenía el sol de frente. Simplemente miré al comisario porque el panel [en el volante] se puso amarillo, pero, por supuesto, no sabes si es una simple o doble, así que miré al comisario y era difícil ver. Simplemente vi doble amarilla en lugar de una."

El error le salió caro a Antonelli porque lo dejó cuarto en la parrilla. Había estado en la pole provisional después de su primera tanda, solo para ser superado por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El accidente de Verstappen provocó la aparición de banderas amarillas, pero la decisión de pasar a doble bandera amarilla solo puede provenir de la dirección de carrera. Photo by: Getty Images

La mayor parte de su margen de mejora estaba en los dos primeros sectores, ya que en su vuelta de pole provisional solo había sido el más rápido de todos en el sector final, con un 19.998s. Este seguía siendo el tiempo más rápido del sector final cuando empezó su última vuelta, ya que el tiempo del nuevo poleman provisional, Leclerc, por allí había sido de 20.232s.

Los dos primeros sectores de Antonelli en su vuelta anterior habían sido 16.564s y 29.852s. En su última vuelta lanzada fueron 16.477s, 29.666s, así que iba camino de una vuelta más rápida si no la hubiera abortado.

De forma controvertida, el compañero de equipo de Antonelli, George Russell, que rodaba justo detrás en pista, afrontó la zona levantando el pie del acelerador y completó la vuelta para poner su Mercedes en la pole position. Se permitió que su vuelta se mantuviera porque los datos de cronometraje, en los que cada sector se divide en segmentos más pequeños, indicaban claramente que había reducido la velocidad al pasar por la zona cubierta por la bandera amarilla.

El tiempo de Russell en el sector final fue de 20.069s, más lento que el 19.968s que marcó allí en su vuelta lanzada anterior. Fue en los dos primeros sectores donde tuvo suficiente ventaja sobre sus rivales, incluido Antonelli, para lograr la pole de todos modos: 16.424s y 29.620s.

El artículo B1.8.4 del reglamento deportivo de 2026 establece: "Cualquier piloto que pase por un sector de comisarios con bandera amarilla ondeada debe reducir su velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios queden satisfechos de que dicho piloto ha cumplido estos requisitos, se espera que haya frenado antes y/o reducido discerniblemente la velocidad en el sector de comisarios correspondiente."

Lee también: Fórmula 1 Por qué no hubo sanción para George Russell tras marcar la pole con bandera amarilla en Austria

El análisis de las imágenes de F1 TV confirma que el puesto de comisarios empezó a mostrar una bandera amarilla simple ondeada tan pronto como el coche de Verstappen entró en la grava. Pero la decisión de mostrar dobles banderas amarillas ondeadas la toma dirección de carrera, no el puesto de comisarios.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La llamada para pasar de banderas amarillas simples a dobles ondeadas llegó, pero no hasta después de que Russell llegara al lugar 15 segundos más tarde. Así que, aunque Antonelli aceptaba el hecho de que era poco probable que se hubiera clasificado en la pole, planteó que era razonable esperar que se declararan dobles amarillas con más prontitud, dada la naturaleza de esa curva.

"Estaba una décima por detrás de él, así que habría sido primera fila, pero aun así no lo suficiente para la pole", dijo.

"Había un coche contra el muro en una curva rápida, así que creo que en esta situación no sé por qué no pusieron doble amarilla de inmediato, porque es una curva superrápida y, si te sales al mismo tiempo, puede acabar muy mal.

"Así que, sí, fue un poco confuso, pero es lo que hay."