Ganadores y perdedores de un alocado GP de Bahréin de F1 en Malasia

En un día en que la Fórmula 1 no salió precisamente airosa con su complicado conjunto de reglamentos para 2026, la edición en Malasia del Gran Premio de Bahréin aun así ofreció una carrera atrapante con algunos protagonistas destacados.

El evento único de la F1 en Sepang se vio empañado desde el inicio por importantes problemas logísticos que afectaron a los espectadores. Y aunque estos mejoraron a medida que avanzó el fin de semana, el espectáculo en pista tampoco estuvo exento de contratiempos, ya que la primera carrera con lluvia de la temporada se vio lastrada por problemas de software. Así es la vida en la F1 2026.

Es una lástima, porque en términos relativos Sepang es uno de los mejores circuitos que pueden adornan el calendario. Pero, al margen de los problemas de las unidades de potencia, el tiempo y los coches de seguridad, el hombre y el equipo adecuados aun así ganaron, haciendo historia con una primera victoria para un fabricante de unidades de potencia completamente nuevo.

Ganador: Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen ha acumulado unas cuantas victorias especiales en sus 10 años como contendiente de primera línea, pero hubo varias razones por las que la número 72 —Dios santo— fue especialmente especial.

Había la sensación de que el Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana pasado iba a ser la mejor oportunidad de Red Bull para estrenarse este año como ganador, antes de la esperadísima mejora del coche de Mercedes en Malasia, solo para que Red Bull hiciera "un gran trabajo estropeándolo" mientras Verstappen tenía que conformarse con el segundo puesto en Bakú.

Pero con Mercedes mucho menos competitivo de lo esperado, fue en realidad el propio progreso de Red Bull el que acaparó los titulares en Sepang, liberando las ganancias reales de rendimiento de su mejora de Azerbaiyán en las curvas rápidas de Sepang, algo que quizá el circuito urbano de baja carga aerodinámica de Bakú había mantenido oculto.

La dominante victoria de Verstappen de la pole a la bandera en Malasia no fue tan sencilla como realmente debería haber sido, debido a los incapacitantes problemas de software de la FIA, las cambiantes condiciones meteorológicas y un coche de seguridad, pero puso fin a la posibilidad de que sufriera una temporada sin victorias.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ashwith S Pai

El 4 de octubre no fue solo un día trascendental para Verstappen. La 72ª victoria del neerlandés también fue la primera para Red Bull Ford Powertrains como fabricante de unidades de potencia. Después de que Verstappen ampliara su contrato con Red Bull hasta 2030, aunque con las cláusulas de salida habituales, el fin de semana malasio vio recompensada su fe en el proyecto.

Es una medalla para el personal de más de 700 empleados de RBPT en Milton Keynes, sus colegas de Ford y también el exjefe de Red Bull F1 Christian Horner, quien fue la fuerza impulsora detrás de que Red Bull extendiera sus alas como fabricante de pleno derecho.

Perdedor: Mercedes

La visita de Mercedes a la casa de su patrocinador principal Petronas solo puede describirse como una enorme decepción. El rendimiento de su W17 actualizado se quedó corto, quizá por las condiciones excepcionalmente difíciles del asfalto áspero y caluroso de Sepang, mientras que el equipo también parece haber hecho su coche más resistente al avance en las rectas como resultado lógico del aumento de carga aerodinámica.

"No sabemos realmente si nos hizo ir más rápido o peor", dijo Kimi Antonelli después de terminar tercero. Es perfectamente posible que Malasia sea un caso aislado, y que el Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana quizá ofrezca más pistas sobre el potencial real de la especificación más reciente de Mercedes.

Lo que resulta más difícil de aceptar para el equipo es el último problema de fiabilidad de su unidad de potencia, ya que el motor de George Russell expiró poco antes del final de la carrera, no solo costándole al británico un podio sino frenando el impulso de su victoria en Bakú mientras sus opciones al título se alejan aún más.

Apenas unas vueltas después del inicio de la carrera, Lewis Hamilton parecía hundido y sin opciones, ya que la apuesta de su equipo por slicks en una pista mojada pero que solo se secaba lentamente no dio resultado. "Cuando salimos [de boxes], todo el spray salió de la parte trasera del coche de Max y pensé: 'OK, estoy acabado. Mi carrera está realmente en problemas'.

Al quedar a más de una parada en boxes de distancia en cuestión de dos vueltas, Hamilton sintió que no tenía más opción que comprometerse con sus neumáticos blandos. Pero una vez que los slicks fueron el neumático adecuado, el siete veces campeón del mundo fue rapidísimo mientras escalaba posiciones, ayudado por un reinicio con coche de seguridad para deshacerse de los neumáticos medios, de los que no era muy fan.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Que volviéramos al podio, nunca pensé que ese fuera a ser el caso", dijo Hamilton, aunque señaló que su desacuerdo con la apuesta de neumáticos del equipo al inicio tendría que discutirse más. "No voy a ir al casino con los chicos", bromeó.

Mercedes no es el único equipo que llegará a Singapur en un estado de confusión. El extraordinario ritmo de McLaren en circuitos de alta carga aerodinámica como Budapest, Zandvoort o Madrid parece haberse desvanecido, pese a que el equipo también ha actualizado recientemente su coche.

"El panorama cambió muy rápidamente", reconoció Stella cuando le preguntamos por la regresión de su equipo. "Tenemos que echar un vistazo a nuestro propio desarrollo. No vemos ninguna anomalía en nuestros datos. Pero tenemos que reconocer que potencialmente algunos competidores han desarrollado su coche con pasos más grandes que nosotros. Es una condición muy específica aquí en Malasia, así que creo que deberíamos darnos más tiempo".

Esa falta general de competitividad se vio agravada en el lado del garaje de Lando Norris por problemas recurrentes en la unidad de potencia que dejaron al vigente campeón del mundo falto de velocidad punta.

En todo caso, la falta general de rendimiento de McLaren hizo que la decisión del equipo de iniciar con ambos coches con slicks fuera menos castigada. Oscar Piastri terminó aproximadamente donde merecía, sexto, con Norris destinado a seguir la estela del australiano hasta que tuvo que esquivar una situación bajo el coche de seguridad tardío y perdió varias posiciones al salirse de pista.

Al igual que Ferrari y otros, Stella explicó que a McLaren le sorprendió lo lentamente que se secaba el circuito pese a las condiciones calurosas. "En este tipo de asfalto los neumáticos intermedios se dañaban muy, muy rápidamente y los neumáticos de seco funcionaban mucho más fácilmente que en prácticamente cualquier otro circuito. Pero, de hecho, hicieron falta más vueltas de las que pensábamos".

Ganador: Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Racing Bulls hizo que una carrera complicada pareciera relativamente sencilla. Eso es lo que se consigue cuando se combina un coche rápido con una conducción sólida y decisiones estratégicas correctas, como demostró Liam Lawson, el más destacado del pelotón medio de la F1.

Lawson está haciendo todo lo que el equipo puede pedirle, pero aún no tiene garantizado un asiento para el próximo año mientras el equipo se acerca a una decisión entre el neozelandés y la estrella de la F2 Nikola Tsolov. Un fin de semana como el de Malasia desde luego no perjudicará sus opciones.

En el otro coche, Arvid Lindblad también ofreció una actuación encomiable al superar una penalización de motor para llevarse el último punto tras arrancar último, adelantando a Nico Hulkenberg en la última vuelta de la carrera. "Definitivamente hicimos bien lo básico hoy", dijo el jefe del equipo Alan Permane.

Varios equipos de la zona media tuvieron una tarde frustrante, incluidos Haas y Williams. Pero quizá ninguno tanto como Audi, que estuvo al borde de un punto hasta que Hulkenberg fue superado por Lindblad en la última vuelta.

De hecho, el alemán podría haber aspirado a cosas mayores si no hubiera sido por el primer coche de seguridad, que deshizo su correcto momento para pasar a los neumáticos slicks.

"Hombre, me estaba comiendo el volante en ese momento", relató Hulkenberg. "En serio, fue una faena. Me sentía valiente y como un héroe en ese momento, y lo hice funcionar bastante bien. Creo que podríamos haber hecho un undercut a algunas personas ahí, pero desafortunadamente el coche de seguridad tenía otros planes".

Gabriel Bortoleto tampoco tuvo la tarde más prometedora después de llevarse por delante a Carlos Sainz, lo que le valió una penalización de 10 segundos. Bortoleto inicialmente culpó al piloto de Williams por no dejarle suficiente espacio, pero cambió rápidamente de opinión después de ver la repetición.

"Fue un poco frustrante que nos adelantaran otra vez en la última vuelta, porque ya son dos carreras consecutivas en las que nos lo hacen en la última vuelta", resumió el director de competición Allan McNish. "Y eso es un poco frustrante".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ha hecho falta un conjunto particular de circunstancias para que Fernando Alonso y Aston Martin encontraran el camino hacia los puntos por tercera vez esta temporada. Pero mientras que el déficit del motor Honda del equipo quedó brutalmente expuesto en Bakú, un trazado más equilibrado en Kuala Lumpur mostró los avances del equipo en el apartado del chasis.

No gracias a la decisión del equipo de empezar con slicks, que hizo necesario el coche de seguridad a mitad de carrera para devolver a Alonso a la pelea. Pero aparte de ese error, cometido por más de la mitad de la parrilla, Aston aprovechó su oportunidad con aplomo. "No hay muchos fines de semana en los que podamos sumar puntos y en esos fines de semana no podemos cometer ningún error", dijo Alonso. "No podemos perder la oportunidad, así que hoy ejecutamos bien, por lo que estoy contento por el equipo, por los puntos.

Con lo que debería ser un circuito aún mejor para Aston por venir en las calles de Singapur, el rendimiento en Malasia incluso le devolvió el ánimo al astuto veterano español. "Sí, absolutamente. Creo que Singapur sobre el papel es mejor que Malasia, así que es alentador para el próximo fin de semana. Van a ser unos próximos cinco días emocionantes, esperando la primera sesión de clasificación".

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