Ganadores y perdedores del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026

A primera vista, los 37 puntos conseguidos por Marc Márquez no parecen indicar que haya sido un fin de semana inusual o intrigante. Pero Motegi casi siempre ofrece tramas secundarias novedosas, y 2026, de hecho, no fue una excepción.

Sanciones en la última curva, caídas en la primera vuelta, un nuevo asfalto, los altibajos de Honda en casa y la prohibición por parte de Michelin de uno de sus propios productos fueron solo algunas de las historias que bullían bajo la superficie. Aunque hay que felicitar a Márquez por haber sabido lidiar con todo lo que se le echó encima y por mantenerse prácticamente a la par con Martín en la lucha por los puntos, eso es algo que, en estos días, se espera prácticamente de . Así que profundicemos un poco más al analizar a los ganadores y perdedores del Gran Premio de Japón de MotoGP.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Hace dos años, Enea Bastianini logró un cómodo cuarto puesto en el Gran Premio de Japón. Esos resultados eran prácticamente el requisito mínimo para un piloto oficial de Ducati, pero le han costado mucho conseguirlos desde que se pasó a Tech3 KTM la temporada pasada. En realidad, solo hemos visto destellos del Bastianini que impresionó lo suficiente como para ganarse ese puesto en el equipo oficial en primer lugar.

El cuarto puesto de este año en Motegi ha sido la guinda del pastel de su mejor fin de semana de la temporada, y "La Bestia" espera que este atisbo de su antiguo yo no sea flor de un día. Es alentador que su actuación del domingo, en la que estuvo a punto de superar a Marco Bezzecchi tras una racha de récords de vuelta en las últimas vueltas, no se debiera únicamente a su reconocida habilidad para gestionar los neumáticos, algo que todos tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha. Ya se había clasificado directamente para la Q2 el viernes, logró un meritorio séptimo puesto en la clasificación del sábado y habría subido al podio en la carrera corta de no ser por un pequeño desbordamiento en la última curva.

Superar a Pedro Acosta en la meta de un Gran Premio con otra KTM también merece siempre una mención. Bastianini ya lo había conseguido allá por Jerez, pero esta ha sido solo la segunda vez que ha ocurrido en todo el año.

Perdedor: Álex Márquez

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Todo empezó muy bien. El hermano menor de los Márquez lideró los tiempos en los entrenamientos del viernes. Daba la sensación de que aquí, por fin, podría volver a encarrilar un otoño cada vez más frenético. La clasificación fue un poco decepcionante, pero el centro de la segunda fila aún le permitía aspirar a un par de carreras decentes.

Todo se vino abajo en la zona de frenada de la curva 3 de la carrera sprint, cuando se llevó por delante tanto a Fabio Di Giannantonio como a Acosta tras un intento mal calculado de adelantar al primero. De vez en cuando, resurge el "viejo" y tempestuoso Álex Márquez, y este fue uno de esos momentos. Sus detractores habrían asintido con aire de sabiduría.

Márquez no siempre se ayuda a sí mismo cuando las cosas empiezan a torcerse durante un fin de semana. Japón supuso otro ejemplo de cómo agrava sus errores. Ante la doble penalización de vuelta larga por el error en la carrera sprint, fue incapaz de terminar la carrera con discreción para sumar unos cuantos puntos. En cambio, falló dos veces en los cambios de marcha, lo que provocó caídas tanto en el warm-up como en el Gran Premio. Si el propio piloto lo calificó de "inaceptable" al afianzar su puesto en lo más alto de la clasificación oficial de caídas de 2026, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria?

Somkiat Chantra, HRC Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El regreso puntual (por ahora) de este ex piloto de MotoGP para sustituir al enfermo Joan Mir, no estaba destinado a ser una actuación emblemática para Honda en Motegi. Al fin y al cabo, Chantra languidecía en el puesto 21 del Campeonato del Mundo de Superbikes y sus dificultades como novato en MotoGP en 2025 aún estaban frescas en la memoria. Pero su historia acabó convirtiéndose en una de las más felices de un fin de semana extraño y con altibajos para el equipo oficial.

Chantra se había acostumbrado a la vida en la cola del pelotón de MotoGP la temporada pasada, a menudo con una diferencia considerable. Así que verlo en lo más alto de la tabla de tiempos a mitad de la sesión del viernes por la mañana fue todo un acontecimiento. Es cierto que hubo circunstancias especiales, pero lo refrendó con un trabajo respetable cuando realmente importaba. Incluso superó en la clasificación a su compañero de equipo de fábrica, Luca Marini, para hacerse con la 15.ª posición en la parrilla.

Aunque Marini le superó en el Gran Premio —la forma física para la carrera pudo haber sido un factor—, Chantra aún así adelantó nada menos que a siete pilotos al cruzar la línea de meta el domingo. Era imposible descartar su esfuerzo como mero resultado de que Yamaha se haya instalado de forma permanente en la cola del pelotón mientras él ha estado ausente.

Y no olvidemos que el piloto tailandés también ganó una carrera este fin de semana… ¡superando a Acosta en esa competición de karts no muy seria del domingo por la mañana!

Perdedor: Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Al igual que Álex Márquez, Di Giannantonio parecía encaminado hacia un fin de semana normal, ya que tuvo su habitual salida decente. Pasó sin problemas a la Q2 y luego se clasificó sexto para las carreras. ¿Sería capaz de terminar una carrera en una posición mejor que la que ocupaba al inicio por primera vez desde el sprint de Assen?

Su salida no fue mala, pero eso le colocó en una posición ideal para ser arrollado por Alex Márquez (véase más arriba). Además de sentirse molesto por todo el asunto, el incidente dejó a Diggia con dolor tanto en las costillas como en la cadera. Sin duda, la suerte no le acompañó en Japón.

Las lesiones no mejoraron durante la noche como él esperaba y el piloto de la Ducati VR46 "tuvo algunas dificultades para sentirse cómodo sobre la moto" desde el principio el domingo. Así pues, aunque entró en la primera curva en sexta posición, no estaba preparado para el forcejeo y cayó hasta la 11.ª en pocas curvas. Terminó la carrera, pero en una lamentable 18.ª posición. Esto supuso su primer cero de la temporada y puso de manifiesto la mala racha que lleva desde el parón veraniego. Tras parecer un aspirante al título a principios de temporada, ahora tendrá que vigilar de cerca a Raúl Fernández si quiere, siquiera, aferrarse al sexto puesto.



Ganador: el neumático trasero "duro" de Michelin

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Michelin ha sido objeto de numerosas críticas por sus neumáticos traseros en las últimas temporadas de MotoGP. Si a los pilotos no se les hubiera prohibido expresar sus opiniones en público, esas críticas habrían sido aún más evidentes. Y cuando un par de neumáticos traseros blandos —en concreto, los de Martin y Pecco Bagnaia— se desintegraron por completo en el sprint, tampoco quedó muy bien.

Pero la situación dio un giro radical el domingo, cuando el fabricante francés pudo por fin disfrutar de unos elogios gloriosos. Una vez que obligó a los pilotos a probar el neumático trasero "duro" (en realidad, goma blanda con una carcasa reforzada) que habían estado ignorando todo el fin de semana, resultó que a los pilotos les encantó. Es raro oírles hablar maravillas de un neumático después de una carrera, pero eso es precisamente lo que hicieron.

Podría considerarse irónico que Michelin necesitara un neumático blando destrozado y un montón de reuniones de emergencia para recibir por fin comentarios tan positivos al final de un Gran Premio. Y que los elogios llegaran tan cerca del final de su contrato, ya que la próxima temporada le cederá el testigo a Pirelli. Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer —y es de suponer que el equipo de marketing querrá guardar algunas de esas citas para utilizarlas en el futuro.

Perdedor: Pedro Acosta

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El cuento de hadas se había hecho realidad en Austria. Y se hablaba de Acosta, recién coronado ganador de MotoGP, como un posible repetidor de la victoria, dada la afinidad que tanto él como KTM tienen por Motegi. Pero el Gran Premio de Japón nos recordó a todos que el destino no suele regalar cuentos de hadas consecutivos.

El nuevo asfalto de Motegi echó por tierra las previsiones sobre el circuito, tan ampliamente citadas, pero Acosta estuvo ahí, más o menos. Segundo más rápido el viernes y tercero en una reñida sesión de clasificación, parecía una apuesta razonable de cara a la carrera. Al fin y al cabo, tanto él como el equipo tenían un peso menos sobre los hombros y no tenían que preocuparse realmente por la lucha por el campeonato.

Sin embargo, nunca sabremos qué habría podido hacer Acosta en la carrera corta, ya que fue la primera de las víctimas de Álex Márquez en la primera vuelta. El domingo, simplemente no estuvo a la altura y fue incapaz de explicar por qué justo después de su séptimo puesto. Sin tener en cuenta los abandonos, fue su peor resultado en un Gran Premio desde el décimo puesto que obtuvo en su circuito más complicado, Jerez.