Haas recibe una multa de los comisarios por una infracción con Ocon en Spa
El equipo Haas fue sancionado con una multa en suspenso antes que los coches siquiera salieran a la pista en el Gran Premio de Bélgica de F1.
Al igual que sus colegas Lando Norris y Charles Leclerc en Mónaco, Esteban Ocon llegó tarde a la conferencia de prensa oficial de la FIA este jueves, en vísperas del inicio del Gran Premio de Bélgica 2026 de F1. Y, como ellos, fue su escudería - Haas F1 - la que recibió una multa de 5.000 euros en suspenso.
En detalle, se le reprochaba a Ocon haber llegado "aproximadamente un minuto tarde"a la conferencia televisada que comenzaba a las 14:30 este jueves. Un retraso que se explicaba en parte por una reunión de equipo que duró más de lo previsto y por no haber tenido luego tiempo suficiente para llegar a la sala de conferencias dentro del plazo establecido.
Esta es la justificación de los comisarios respecto a su decisión: "El piloto explicó que se había visto brevemente retrasado de manera imprevista mientras se apresuraba a salir de una reunión de equipo para dirigirse a la conferencia de prensa, y que había subestimado el tiempo necesario para llegar allí. Reconoció su retraso, pero precisó que solo se había perdido una parte de la introducción y que había asistido a todas las preguntas formuladas por los representantes de los medios."
"El representante del equipo presentó sus disculpas y se comprometió a asegurarse de que, en el futuro, la planificación del equipo prevea tiempo suficiente para permitir a los pilotos acudir a sus compromisos mediáticos dentro de los plazos previstos."
"Los comisarios señalan que la participación en las actividades de prensa de la FIA constituye un elemento importante del campeonato y que los pilotos están obligados a respetar el programa publicado, salvo en caso de circunstancias excepcionales. Los comisarios tuvieron en cuenta las explicaciones del piloto y, aunque no las consideraron excepcionales, admitieron no obstante que constituían circunstancias atenuantes."
"De conformidad con infracciones anteriores de naturaleza similar, los comisarios decidieron imponer una multa. Al constatar que, de conformidad con el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA, el equipo es responsable de los actos de su piloto, la multa se impone al equipo. Como se trata de la primera infracción de este tipo cometida por este competidor esta temporada, y teniendo en cuenta las explicaciones proporcionadas por el piloto, la multa queda en suspenso durante 12 meses, siempre que no se cometa ninguna otra infracción de la misma naturaleza."
Una situación que seguramente no habría ocurrido si Ocon tuviera la capacidad, digamos, de pasar de edificio en edificio gracias a una habilidad que le permitiera lanzar telarañas desde sus muñecas para poder aferrarse a ellas. Aunque el francés no tenga ese superpoder reservado a Spiderman, al menos llevará los colores del personaje del universo Marvel, ya que su casco en Spa y en Hungría lucirá una decoración en homenaje al hombre araña.
Un casco especial que se enmarca en el estreno en cines de la nueva entrega de la franquicia - "Spider-Man: Brand New Day", y que fue objeto, en particular, de un video compartido en redes sociales en el que Ocon presenta su casco a Tom Holland, el actor británico que interpreta desde 2016 a Peter Parker y a su alter ego.
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