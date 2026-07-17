La "señal de alarma" en Aston Martin en medio de sus problemas de rendimiento

Will Buxton ha señalado una importante "señal de alarma" en Aston Martin después de que Adrian Newey admitiera que el equipo quizá no haya dedicado suficiente tiempo a consultar a sus pilotos durante la fase de desarrollo del coche.

Hablando en el podcast Up To Speed, Buxton, el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard y la comentarista de Sky Sports Naomi Schiff analizaron el desastroso inicio de temporada del equipo de Silverstone, que ha dejado a Fernando Alonso y Lance Stroll lidiando con un paquete muy poco competitivo.

"Creo que hay preocupación a varios niveles en Aston," explicó Buxton. "No sé cuánto de esto se debe a que Adrian sea, en última instancia, jefe de equipo y esté en un papel al que no está acostumbrado, porque está muy acostumbrado a aislarse y centrarse en el diseño.

"Obviamente, eso es algo que todavía tiene que hacer, al mismo tiempo que tiene esta responsabilidad como jefe de equipo de supervisarlo todo. No lo conozco lo suficiente como para saber si siente esa carga y si el papel de jefe de equipo lo está alejando del elemento de diseño, o si tener que centrarse en el elemento de diseño en realidad lo está alejando del papel de jefe de equipo. Pero algo ahí no está encajando ahora mismo.

"Cuando el equipo tiene que admitir, y Adrian tiene que admitir: 'En realidad, no consulté a los pilotos tanto como debería haberlo hecho', eso parece una pequeña señal de alarma."

Aunque Coulthard se mostró en broma escéptico sobre cuánta dirección técnica pueden aportar realmente los pilotos, argumentó que la carga de trabajo actual de Newey es motivo de preocupación.

Adrian Newey, Team Principal de Aston Martin F1 Team Photo by: Kym Illman / Getty Images

Newey se incorporó a Aston Martin como socio técnico director y accionista en 2025. Más tarde se confirmó que asumiría el puesto de jefe de equipo en 2026 junto con sus otras funciones.

"No estoy seguro de que los pilotos puedan aportar realmente mucho al diseño del alerón delantero. Pueden decir: 'Quiero un coche con mucho agarre, mucha potencia,'" dijo Coulthard.

"Me parece inusual ser jefe de equipo y liderar la carga técnica, y ser socio. Solo tenemos un número limitado de horas al día. No importa lo brillante que seas, y la asignación del tiempo... simplemente no puedes dedicar la misma cantidad de energía a dos cosas. Bueno, podría si fuera 50/50, pero va a tener mucho más que eso. Simplemente va a estar diluyendo su capacidad intelectual."

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