El 1 de agosto de 2021, Esteban Ocon escribió uno de los capítulos más brillantes de su carrera. En una carrera caótica en el Hungaroring, marcada por un aparatoso accidente al inicio y una bandera roja, el francés aprovechó las circunstancias para colocarse al frente del Gran Premio. Pero aún tenía que aprovechar esta oportunidad.

Tras la reanudación, mientras Lewis Hamilton luchaba por remontar posiciones tras una desafortunada decisión estratégica, Ocon heredó el primer puesto por delante de Sebastian Vettel. Durante casi 70 vueltas, el piloto de Alpine tuvo que soportar la constante presión del tetracampeón del mundo, sin cometer ni un solo error.

Al final, tras una carrera perfectamente controlada, el francés pudo finalmente alzar los brazos en señal de victoria. Con 24 años, se convirtió en el primer piloto francés en ganar una carrera de Fórmula 1 desde Pierre Gasly en Monza en 2020, y también le dio a Alpine su primera victoria desde el cambio de nombre del equipo. La primera victoria completamente francesa desde el triunfo de Olivier Panis con Ligier en el Gran Premio de Mónaco de 1996.

Un punto de inflexión que no llegó a serlo

Esta victoria también representó la culminación de una trayectoria singular. Tras abandonar el campeonato en 2019 después de dejar Force India, Ocon regresó a la F1 con Renault en 2020, antes de recuperar gradualmente su mejor forma junto a Daniel Ricciardo.

En aquel momento, Budapest parecía un posible punto de inflexión. Alpine tenía grandes ambiciones con la entrada en vigor del nuevo reglamento en 2022, y Ocon parecía ser uno de los pilotos con los que el equipo francés contaba para construir su futuro.

Pero cinco años después, esta victoria sigue siendo su único triunfo en la Fórmula 1. El francés ha vivido otros grandes momentos desde entonces, en particular su podio en Mónaco en 2023, pero nunca ha encontrado un coche capaz de ofrecerle más oportunidades de victoria.

Esteban Ocon fête sa troisième place avec son écurie au Gp de Monaco 2023. Photo de: Alpine

Su relación con Alpine se deterioró progresivamente a lo largo de las temporadas, culminando en el peor final posible. Con su contrato a punto de expirar en 2024, Esteban Ocon decidió marcharse tras una colaboración que había llegado a su fin. Su fichaje por Haas F1 incluso se anunció oficialmente a mitad de temporada.

El francés esperaba concluir su etapa en Enstone por todo lo alto antes de incorporarse a su nuevo equipo para los test de fin de temporada. Pero Alpine, de nuevo bajo la dirección de Flavio Briatore, le dio un ultimátum: si quería participar en los test de postemporada con Haas, debía renunciar al Gran Premio de Abu Dhabi con Alpine.

Acorralado, Ocon no tuvo más remedio que aceptar. Un final especialmente amargo para el hombre que sigue siendo, hasta el día de hoy, el último ganador en la historia de la Fórmula 1 de Alpine. Su aventura con el equipo terminó así sin que pudiera siquiera regresar a la fábrica de Enstone para despedirse de los hombres y mujeres con quienes había compartido el mayor éxito de su carrera.

Un ganador de un Gran Premio en busca de un futuro

Cinco años después de aquella victoria, la situación es muy diferente. Esteban Ocon está teniendo una temporada 2026 complicada, lastrado por un Haas que lucha por seguir el ritmo de sus rivales. El francés se ve superado con frecuencia por su joven compañero Oliver Bearman, y, mientras el equipo estadounidense ya prepara su alineación para 2027, su futuro parece más incierto que nunca.

Sin embargo, sea cual sea el futuro de su carrera, tanto si continúa por varias temporadas más como si no, hay algo que nadie puede negar: Esteban Ocon ha dejado huella en la Fórmula 1. Con su resiliencia, su trayectoria plagada de obstáculos y aquella inolvidable victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021, demostró que pertenecía a este deporte y brindó a los aficionados franceses uno de los momentos más memorables de los últimos años.

Esteban Ocon siempre podrá recordar con orgullo el 1 de agosto de 2021. Ese día, transformó una oportunidad inesperada en un logro histórico, demostrando que poseía el talento y la serenidad necesarios para ganar al más alto nivel.

Cinco años después, Budapest sigue siendo el símbolo de un piloto que nunca dejó de luchar por su lugar. Pase lo que pase en su carrera, nadie podrá borrar este récord de su palmarés: ganador de un Gran Premio de Fórmula 1.