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Fórmula 1 GP de Bélgica

Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°

Verstappen, con Red Bull, fue el más rápido en la primera práctica del GP de Bélgica, seguido por los Ferrari de Hamilton y Leclerc. Colapinto se ubicó 15°, cuatro lugares por delante de Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Toto Wolff, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Ryo Hirakawa, Haas

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Yuki Tsunoda, equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine; Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Entrenamiento de paradas en boxes del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Land Norris, McLaren

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Ayao Komatsu, director del equipo Haas

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Detalles técnicos de los coches Audi

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Liam Lawson, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Como Crawford, Aston Martin

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad, equipo Racing Bulls

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Sauber

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
51

Red Bull sorprendió al dominar el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps.

La escudería de Milton Keynes tuvo a uno de sus pilotos al frente durante casi toda la sesión antes de que Max Verstappen estableciera el mejor tiempo con 1m47s070.

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc lograron romper el 1-2 de Red Bull al girar en 1m47s215 y 1m47s277, respectivamente, lo que dejó a Isack Hadjar cuarto, a 0s252 de su compañero de equipo.

Oscar Piastri finalizó quinto como el mejor McLaren con 1m47s522, seguido por Kimi Antonelli como el mejor Mercedes, mientras que los compañeros de ambos se ubicaron justo detrás, con Lando Norris séptimo y George Russell octavo, ambos a ocho décimas de la cima.

Arvid Lindblad fue el mejor del resto para Racing Bulls al ubicarse noveno con un tiempo de 1m48s234, seguido por Gabriel Bortoleto, quien completó el top 10 con su Audi.

Franco Colapinto finalizó en la 15° posición con un mejor tiempo personal de 1m49s403, con Sergio Pérez en el 19° lugar con 1m50s226.

Así se desarrolló la FP1 del GP de Bélgica de F1:

El fin de semana de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps se puso en marcha bajo un cielo parcialmente nublado y apenas un 20% de probabilidad de lluvia durante la primera práctica, donde los neumáticos medios -compuesto C3 de Pirelli aquí- fueron los elegidos por la mayoría para iniciar la sesión.

Pasados los minutos iniciales, Red Bull disfrutaba de un 1-2 parcial, con Hadjar al frente con 1m48s918, tres décimas por delante de Verstappen, con la particularidad para el francés de que era el único en haber elegido la goma blanda para arrancar el día.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Spa-Francorchamps.

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Colapinto comenzó con una vuelta de 1m52s738 antes de mejorar a 1m51s223 para meterse momentáneamente en el top 10, mientras que Checo Pérez lo hizo con 1m52s734 para luego bajar su marca a 1m52s031, con lo que era 14°. Los dos latinoamericanos llevaban neumáticos duros del compuesto C2.

Verstappen tomó el primer puesto con 1m48s237 y luego lo mejoró aún más a 1m47s859, pero Hadjar volvía a superar al cuatro veces campeón al girar en 1m47s778 para regresar a lo más alto por 0s081, mientras Hamilton, tercero, se encontraba a más de medio segundo.

A poco de entrar en la segunda media hora del entrenamiento comenzaron a verse los neumáticos blandos en pista, con los que Antonelli pasó de décimo a primero con una vuelta de 1m47s603. Por su parte, Russell se acomodaba cuarto, a 0s356 de su compañero de equipo.

Los Red Bull mantenían su buen rendimiento y volvían a ponerse 1-2, esta vez con Verstappen al frente con 1m47s070 con los blandos, siendo dos décimas y media más veloz que Hadjar.

Liam Lawson, Racing Bulls Team

Liam Lawson, Racing Bulls Team

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc avanzaba hasta la tercera posición, pero a cuatro décimas de lo conseguido por Verstappen, mientras que Hamilton era quinto, a seis décimas de la cima con el otro Ferrari, pero el siete veces campeón luego se colocó segundo con una vuelta de 1m47s215, al tiempo que Leclerc mejoraba a 1m47s277.

Checo Pérez marcó una vuelta de 1m50s226 con los neumáticos blandos que lo dejaba 16° en el orden, antes de caer un par de posiciones.

Colapinto reportó una falta de potencia durante su stint con la goma dura y luego permaneció varios minutos en el garaje de Alpine antes de regresar a la pista para montar los neumáticos blandos a menos de 15 minutos del final.

El argentino logró una vuelta de 1m49s403 para colocarse provisionalmente 14°, justo delante de Pierre Gasly, aunque posteriormente perdió una posición y finalizó 15°, con un último parcial en el que no pudo mejorar lo hecho con el compuesto C2.

Piastri tuvo una falla de presión hidráulica en los minutos finales de la sesión, pero logró llegar hasta el garaje de McLaren.

Fórmula 1 - GP de Bélgica Belgium - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

0.200 S 234.504
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

0.026 S 232.536
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

0.127 S 229.557
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

0.391 S 222.744
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