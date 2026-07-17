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Fórmula 1 GP de Bélgica

Williams bajo fuego mientras Carlos Sainz "no llega a ninguna parte" con el equipo

Jolyon Palmer cree que Carlos Sainz está teniendo dificultades para inspirar una remontada de Williams mientras el equipo sigue rindiendo por debajo de lo esperado.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer cree que Carlos Sainz "no está llegando a ninguna parte" en sus decididos intentos de sacar a Williams de su actual bajón de rendimiento.

Palmer abordó los comentarios recientes de Sainz, quien admitió sentirse frustrado y preocupado después de que un alerón delantero mejorado en el FW48 no produjera las mejoras de rendimiento esperadas en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Están rindiendo por debajo de lo esperado", dijo Palmer sobre el equipo de Grove durante el podcast F1 Nation. "Tienen la unidad de potencia que está ganando el campeonato. Todos los demás están haciendo un trabajo aceptable con esa unidad de potencia. Alpine ha ascendido al frente en su primer año con ella. Williams ha tenido una antigua asociación con Mercedes. Eso no es excusa".

Sainz se vio obligado a buscar un nuevo contrato en 2024 cuando el siete veces campeón Lewis Hamilton anunció que se uniría a Ferrari a partir de 2025, reemplazando al piloto español. Tras considerar sus opciones, Sainz finalmente fichó por Williams, comprometiéndose con los objetivos a largo plazo del equipo.

"Esa es también en parte la razón por la que Carlos fue a Williams cuando tenía ofertas de Alpine, de Audi. Es un piloto muy solicitado. Es ganador de carreras. Es un tipo seriamente inteligente que intenta ser un líder en el equipo, y simplemente no está llegando a ninguna parte con ellos", continuó Palmer.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Recuerdo que James Vowles en Miami decía: 'Básicamente hemos arreglado el coche sobre el papel. Solo necesitamos llevar las piezas al coche y veremos llegar el rendimiento. Estamos en el peso objetivo sobre el papel'. Genial. 'Pero necesitamos poner las piezas en el coche cuando el límite presupuestario lo permita, y llegaremos allí'.

"Así que luego traen mejoras, y siguen languideciendo con dos pilotos que deberían estar luchando por puntos cada semana o incluso más. Simplemente estoy muy decepcionado con Williams. Uno habría pensado que al menos serían capaces de mejorarlo rápidamente y que para el verano volverían hacia la zona media, pero en realidad no se están acercando mucho en general.

"Obviamente tienen algún que otro fin de semana en el que pueden arañar un punto o dos, pero creo que si eres Sainz y si eres Albon, estás molesto por esto porque todo debería estar en su sitio para encajarlo, y simplemente no les está saliendo".

Después de las primeras nueve rondas de la temporada, Williams ocupa el octavo lugar en el campeonato de constructores con 11 puntos.

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