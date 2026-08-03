Esteban Ocon se sincera sobre su inesperado año fuera de la F1: “Volví al coche y lloré”

Esteban Ocon se ha sincerado sobre la temporada 2019 de Formula 1, que pasó como piloto reserva de Mercedes tras una cadena de acontecimientos desfavorable.

En julio de 2018, Ocon atravesaba una racha de impulso. En su segunda campaña completa en F1, el protegido de Mercedes lideraba por poco a su experimentado compañero de equipo en Force India, Sergio Pérez, en el campeonato de pilotos, y acababa de superarlo en clasificación siete veces seguidas, pero eso no impidió que terminara fuera de la parrilla.

"Fue difícil", comentó Ocon cuando se le preguntó sobre su crecimiento como piloto aquel año en la entrevista más reciente de Autosport, You Ask The Questions.

"Era en Renault donde se suponía que iba a pilotar, pero también había otro equipo involucrado en ese momento. Y sí, con ambos se creó un lío enorme, diría yo, para mi año en Formula 1".

El rendimiento de Ocon en aquel momento llevó a Mercedes a considerarlo como posible reemplazo de Valtteri Bottas junto a Lewis Hamilton en 2019, pero con Renault y McLaren mostrando interés por el piloto de 21 años, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, concedió a Bottas un nuevo contrato, que se hizo oficial el 20 de julio.

Mientras tanto, Ocon fue al McLaren Technology Centre para ajustar el asiento antes del Gran Premio de Alemania (20-22 de julio) por si se le pedía reemplazar a Stoffel Vandoorne a mitad de 2018 antes de un traslado para una temporada completa.

Renault estaba comprometido con Ocon e insistió en que pusiera fin a sus negociaciones con McLaren, pero finalmente eligió a Ricciardo. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Sin embargo, Renault prevaleció en la carrera por firmar al francés. Según se informó, hubo un apretón de manos, pero el contrato nunca se firmó. Cuando salió a la luz que Daniel Ricciardo quería dejar Red Bull, el jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, no lo pensó dos veces y fichó al ganador de ocho grandes premios. Tanto la salida de Ricciardo de Red Bull como su acuerdo con Renault se anunciaron el 3 de agosto.

Mientras tanto, McLaren había sido informado de que Ocon no estaría disponible, así que el equipo con sede en Woking había entrado en negociaciones avanzadas con Carlos Sainz para unirse al novato Lando Norris en su alineación de 2019, mientras Red Bull eligió a Pierre Gasly para ocupar el puesto vacante junto a Max Verstappen.

Así fue como Ocon terminó pasando la campaña como piloto reserva de Mercedes.

"Fue un año duro, ese", continuó el actual piloto de Haas. "No estaba contento, por supuesto, de estar donde estaba. Estaba desarrollando un coche durante la noche, y haciendo el trabajo de dos pilotos reserva, lo hacía yo solo; más tarde tuvieron dos o tres pilotos haciendo el trabajo que yo hacía, así que esa era la cantidad de compromiso que estaba poniendo.

Ocon tuvo pocas oportunidades de realizar pruebas con Mercedes, además de haber rodado en Goodwood. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Básicamente, ese coche, cuando yo llegaba al circuito, ganaba carreras, pero yo no estaba en el asiento. Así que fue duro, especialmente cuando le pregunté a Shov [director de ingeniería en pista Andrew Shovlin], creo que en Melbourne, le pregunté: ‘¿Cuándo se supone que voy a probar?’, porque se suponía que iba a tener muchas pruebas. Y él dijo: ‘Oh, vas a probar en julio’ o algo así, así que eran tres o cuatro meses de marzo a julio; se suponía que iba a probar en Ricard.

"Recuerdo que volví al coche de alquiler y lloré, porque para mí pilotar iba a ser súper importante para prepararme para el año siguiente, así que ese año para mí fue como: mantente activo, intenta conducir todo lo que puedas en cualquier coche que sea, y recopila toda la información técnica que puedas, porque ellos están dominando para cuando vuelvas a correr; ese era mi objetivo, pero fue largo".

Mientras Lewis Hamilton y Mercedes dominaban el campeonato del mundo, Wolff volvió a elegir a Bottas por delante de Ocon para 2020. El francés finalmente fue firmado por Renault, esta vez para unirse a Ricciardo, un movimiento que le daría su primera y hasta ahora única victoria en un gran premio en Hungría al año siguiente. Pero el ascenso de George Russell significó que nunca volvió a tener otra oportunidad de correr con Mercedes.