Leclerc, perplejo por la decepción de Ferrari en Hungría: "Es realmente muy raro"

Segundo en la parrilla, armado con neumáticos blandos en la salida: las condiciones parecían dadas para que Charles Leclerc pensara en tomar pronto el mando del Gran Premio de Hungría. Pero, al igual que toda la escudería Ferrari, las cosas definitivamente no salieron como estaba previsto este domingo.

No solo el monegasco no llegó líder a la primera curva sino que, peor aún, cayó hasta la quinta posición, superado por Oscar Piastri, Max Verstappen y Lewis Hamilton en las primeras curvas.

"Cuando hice el procedimiento de salida, cuando solté [el embrague], había mucho menos agarre de lo que esperábamos", explicó a Canal+. "Tuve bastante [patinaje]. Después, en la curva 1, estaba un poco emparedado entre Lewis y Max, creo, y ahí también tuve que levantar. Así que estábamos P5, y era extremadamente complicado remontar."

A Leclerc le cuesta explicar la carrera de Ferrari

Max Verstappen devant les Ferrari lors du GP de Hongrie 2026 de F1. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

A partir de ahí, la carrera de Leclerc no tuvo realmente mucho relieve: obligado a ver cómo su compañero se topaba con Verstappen, intentó animar a la Scuderia a favorecerle estratégicamente mediante sus comunicaciones por radio, en vano.

Después nunca tuvo verdaderamente peso en la prueba, limitándose a llegar a meta en quinta posición, que la buena sorpresa de un error de Hamilton en boxes y una penalización de cinco segundos acabarían transformando en cuarta posición.

Al salir del GP, que marcaba la última prueba antes del parón veraniego, Leclerc se va de vacaciones con una sensación extraña, la de no comprender del todo qué explica que el SF-26 haya estado finalmente apagado en Hungría en una pista que teóricamente le convenía, mientras que había estado brillante en Silverstone y Spa, donde debía sufrir.

"Lo que es complicado de entender es que no nos afecta solo a nosotros, pero [para] nosotros [fue] quizá a un nivel superior... Es una montaña rusa, vamos", añadió. "El stint con [neumáticos] blandos no estuvo demasiado mal, el primer stint con duros fue bastante bueno, y en el segundo stint con duros, no tenía ninguna sensación con el coche."

"Fue extremadamente complicado entender qué pasaba con los neumáticos. Y después, los blandos al final fueron de todos modos bastante buenos, aunque ahí estábamos con una estrategia diferente frente a los demás, así que es difícil comparar. Pero ahí, la sensación era buena. Es muy complicado encontrar la regularidad con este coche."

Eso resume un poco estos coches en general. Creo que es complicado de entender para todo el mundo.

"Lo que es realmente raro es que es completamente lo contrario de lo que esperábamos en las tres últimas carreras", continuó cuando se le comentó que Red Bull pensaba que los Ferrari eran "inalcanzables" antes de la carrera. "Las dos carreras en las que esperábamos estar realmente mal, hacemos primero [en Silverstone] y segundo [en Spa]; la carrera en la que esperamos estar bastante bien, hacemos 4 y 5."

"Pero eso resume un poco estos coches en general. Creo que es complicado de entender para todo el mundo y tenemos que ser mejores que los demás. Y por mi parte, voy a seguir trabajando para intentar entender qué provoca esta irregularidad en este coche, [entender] por qué los mismos juegos de neumáticos, haciendo más o menos lo mismo, parecen muy diferentes. Es realmente muy raro."