Pocos temas en el paddock de la Fórmula 1 han generado tanto debate político durante la primera mitad de la temporada como las ADUO, las "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora".

El sistema se introdujo como red de seguridad para los fabricantes que se quedaran rezagados, en parte como respuesta a la situación de Honda bajo la normativa anterior, pero en la práctica se ha convertido en un campo de batalla político.

Toto Wolff advirtió de inmediato que no debía convertirse en un "mecanismo de adelantamiento", aunque causó una gran sorpresa que no fuera Mercedes High Performance Powertrains, sino Red Bull Ford Powertrains, quien acabara en lo más alto de la primera clasificación de la FIA.

Hay dos razones para ello. En primer lugar, las mediciones de la ADUO se basan exclusivamente en el motor de combustión interna, lo que crea una discrepancia significativa entre el método de medición y las oportunidades de desarrollo, que también abarcan la parte eléctrica de la unidad de potencia.

En segundo lugar, en el paddock se ha especulado con que varios fabricantes —entre ellos Mercedes y Ferrari jugaron sus cartas con astucia al no mostrar todo su potencial durante los primeros fines de semana de carrera con el fin de asegurarse una ficha ADUO, o incluso dos en el caso de Ferrari.

El resultado del primer periodo ha causado frustración en Red Bull, lo que también explica por qué esos resultados aún no se han hecho públicos.

La FIA ha situado a Red Bull Ford Powertrains en lo más alto de la clasificación tras el primer periodo de mediciones, para gran frustración de la alta dirección de Red Bull. Foto: Mark Thompson / Getty Images

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, había indicado anteriormente que estaba dispuesto a considerar más parámetros para las mediciones del ADUO —como el tamaño del turbo—, pero que los equipos y los fabricantes presionaron para mantener el sistema lo más sencillo posible.

Esto plantea la pregunta de si la FIA se ha visto sorprendida por toda la polémica que ha rodeado a la ADUO esta temporada.

"Bueno, en la F1 parece que casi todo es bastante delicado. Así que es muy raro que 11 equipos y 5 o 6 fabricantes de unidades de potencia digan: “Fantástico, todos estamos de acuerdo”", declaró Tombazis cuando le preguntó Motorsport.com.

"Lo único en lo que creo que todo el mundo está de acuerdo es en que el parón de agosto es algo positivo, y tengo que recordaros que fue idea mía.

"Pero eso es lo único en lo que todos están de acuerdo. Creo que todo lo demás [es complicado]. E incluso eso llevó tiempo hasta que todos se pusieran de acuerdo. Ya sabes, cuando Franz Tost todavía estaba en el cargo, no lo quería".

Según Tombazis, hay que distinguir dos aspectos diferentes a la hora de evaluar el ADUO: la precisión de las mediciones y si el sistema funciona tal y como se había previsto inicialmente.

En medio de todo el descontento en torno al resultado de la primera fase, Red Bull solicitó una verificación objetiva de los resultados, pero, según Tombazis, las mediciones de la FIA han demostrado ser precisas.

"Todo es bastante delicado porque todo el mundo es muy competitivo y está muy centrado en su posición relativa con respecto a los demás. Así que sí, ha sido todo un reto.

"Creo que nuestras mediciones, en mi opinión, han demostrado ser muy precisas.

"Dicho esto, ¿ha funcionado todo bien? No, porque, obviamente, hay gente que no está contenta y demás. ¿Tenemos que pensar en mejoras para el futuro? Sí, yo diría que sí".

Tombazis reconoce que el sistema podría necesitar cambios en los próximos años, pero insiste en que las mediciones son correctas. Foto de: Kym Illman / Getty Images

Uno de los defectos evidentes es que los demás fabricantes podrían, en la práctica, poner a Red Bull en jaque mate. Si siguen el juego y no utilizan las fichas que se les han concedido para desarrollar el motor de combustión interna, teóricamente podrían mantener a Red Bull en lo más alto de la clasificación durante más tiempo.

Tombazis, sin embargo, no cree que las cosas lleguen tan lejos en la práctica.

"Bueno, no creo que te convenga estar siempre por debajo [de tu potencia máxima] solo para seguir teniendo más oportunidades, porque entonces, ¿qué sentido tienen las oportunidades si al final no es para que estés en lo más alto?"

Dicho esto, el griego de 58 años admite que hay que replantearse el sistema de cara a los próximos años.

"Creo que el sistema funciona tal y como se diseñó, pero sí creo que hay algunas debilidades que debemos abordar en el futuro. Además, para que requiera menos tiempo y genere menos polémica, tenemos que dar algunos pasos para mejorarlo en el futuro".

Una sugerencia lógica sería tener en cuenta toda la unidad de potencia en las mediciones, en lugar de solo el motor de combustión interna (ICE), pero Tombazis no quiere entrar en detalles sobre ideas concretas en esta fase.

Honda presentará su primera actualización ADUO en Zandvoort y afirma que el sistema funciona bien para el fabricante que más lo necesita. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

El ADUO funciona para Honda, pero ¿funciona para la F1 en su conjunto?

Honda es, naturalmente, el fabricante con mayor déficit y, por lo tanto, el ejemplo más claro de para qué se diseñó originalmente el ADUO de .

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de " ", afirma que el sistema funciona para Honda, aunque se muestra abierto a replanteárselo a largo plazo en beneficio del deporte en su conjunto.

"Creo que la cifra que nos ha facilitado la FIA a través de parece razonable. Diría que es justa. Además, gracias al ADUO, ahora estamos trabajando duro para desarrollar nuestro motor", declaró Orihara durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Así pues, en este momento, es difícil decir si el sistema ADUO de funciona correctamente [o no]. Pero, al menos para Honda, tenemos la máxima oportunidad de desarrollar nuestro motor gracias al sistema ADUO.

"Quizá realicemos ajustes [una vez que] hayamos supervisado cómo funciona el sistema ADUO de para la Fórmula 1. Está funcionando bien para Honda, pero debemos seguir supervisando cómo funciona para todos los fabricantes. Debería ser justo. En este momento, parece justo para Honda, pero debemos seguir supervisándolo".