Por qué Checo Pérez volvió a ser descubierto en infracción, pero no fue sancionado

Sergio Pérez y los procedimientos de salida no son precisamente una gran historia de amor este año: el mexicano volvió a ser sorprendido cometiendo una infracción durante el Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1.

Una situación aún más sorprendente dado que el mexicano, que regresó a la F1 este año con el nuevo equipo Cadillac, salía desde el pit lane tras cambios en su suspensión bajo parque cerrado; inicialmente debía partir 22º y último en la parrilla.

Sin embargo, como explicaron los comisarios, que recibieron el caso durante la carrera del pasado domingo pero decidieron resolverlo después de la prueba, Checo Pérez cometió claramente una falta al terminar la vuelta de formación, a la que desde este año están convocados los pilotos que salen desde boxes.

En efecto, se encontró por delante de su compañero, Valtteri Bottas, al cruzar la primera línea de Safety Car (la llamada "línea SC1"), algo formalmente prohibido por el reglamento. Pero más sorprendente que la infracción en sí, lo que destaca sobre todo es la decisión de los comisarios y la ausencia de una sanción dura, habitual en este tipo de incumplimiento del procedimiento.

Sergio Pérez (Cadillac) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los comisarios lo justificaron de forma sencilla: "Al final de la vuelta de formación, el coche Nº 11 estaba por delante del coche Nº 77 a la altura de la línea SC1."

"El piloto del coche Nº 11 explicó que, debido a la longitud relativamente corta del pit lane en este circuito y a la proximidad del último coche en la parrilla respecto a la entrada de boxes, se había concentrado en llegar lo más rápido posible [a la zona del] semáforo situado a la salida de boxes, con el fin de cumplir el procedimiento de salida desde el pit lane dentro de los plazos establecidos. Por ello, no se dio cuenta de que había adelantado al coche Nº 77 antes de cruzar la línea SC1."

"Tras examinar la cuestión, los comisarios consideraron que ello constituía una infracción del artículo B5.6.4 del Reglamento Deportivo de la FIA. No obstante, los comisarios también señalaron que el coche Nº 11 entraba en el pit lane para tomar desde allí la salida de la carrera y que, por consiguiente, la penalización obligatoria consistente en una salida desde el pit lane era superflua."

"En estas circunstancias, los comisarios consideraron que una advertencia constituía la sanción apropiada."

En cualquier caso, Pérez se vio de todos modos obligado a abandonar en la vuelta 48 de las 70 de la prueba, debido a un problema de suspensión.

Una infracción similar ya costosa para Cadillac y Pérez

Sergio Pérez dans les rues de Monaco. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Cabe recordar que Sergio Pérez ya fue sorprendido en infracción en lo relativo al incumplimiento de los procedimientos de salida durante el Gran Premio de Mónaco. En dos ocasiones, durante la prueba disputada en el Principado, el mexicano cometió una falta.

En la primera salida, cuando Gabriel Bortoleto tuvo que renunciar a salir desde la parrilla debido a un problema, Pérez se colocó erróneamente en el lugar que había dejado libre el Audi. Entonces tuvo que cumplir un drive-through.

Sin embargo, la carrera, cuyo final fue muy agitado, le había dejado una oportunidad inesperada de darle a Cadillac su primer punto en F1. De hecho, parecía tenerlo, ya que tras una penalización impuesta al otro Audi, de Nico Hülkenberg, Pérez llegó a estar clasificado décimo.

Pero, tras la carrera, él mismo perdió ese punto inesperado, ya que en la segunda salida, después de la bandera roja que había interrumpido la carrera, Pérez se colocó en el lugar correcto... pero lo sobrepasó con su rueda delantera derecha. Los diez segundos que le impusieron entonces lo hicieron caer al 15º puesto y otorgaron ese famoso punto a Aston Martin y Fernando Alonso.

Pérez, culpable pero no sancionado; tampoco es la primera vez

Cadillac tuvo muchos problemas de fiabilidad en lo que va de la temporada. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Señalemos por último, de paso, que tampoco es la primera vez este año que Pérez, pese a cometer una infracción manifiesta durante el procedimiento de salida, no es sancionado por los comisarios.

En Austria, en efecto, fue declarado culpable de haberse movido en la parrilla antes de que se apagaran las luces. Como ha mostrado recientemente el caso de Lewis Hamilton en Silverstone, es una infracción que normalmente conlleva cinco segundos de penalización para su autor.

Sin embargo, el piloto de Cadillac se libró porque... ya había abandonado —por un problema de frenos en la cuarta vuelta— cuando los comisarios emitieron su veredicto.

"El coche se movió antes de que se diera la señal de salida", podía leerse en su decisión. "Esto conlleva normalmente una penalización de cinco segundos (que no se convertiría en una penalización en la parrilla de salida de la siguiente carrera)."

"Sin embargo, dado que el coche ya había abandonado la carrera en el momento en que el incidente fue puesto en conocimiento de los comisarios, no parece apropiado aplicar una penalización de tiempo. Por consiguiente, los comisarios deciden no imponer ninguna penalización."

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