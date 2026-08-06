Hace 20 años, Jenson Button lograba su primera victoria en F1

En el Hungaroring de Budapest, el Gran Premio de Hungría de 2006 era entonces el 763º de la historia. Clasificado inicialmente sexto, Jenson Button finalmente toma la salida desde la 14ª posición tras tener que cambiar de motor antes de la carrera. No es el único piloto penalizado: Michael Schumacher y Fernando Alonso, rivales por el título, son relegados a los puestos 11º y 15º por infracciones cometidas durante los entrenamientos libres.

En el momento de la salida, la pista está húmeda, lo que no impide al poleman Kimi Räikkönen conservar el liderato. Por detrás, a Michael Schumacher y Fernando Alonso les bastan unas pocas curvas para volver a entrar en el top 5 y librar un duelo por la cuarta posición, del que sale vencedor el español.

Jenson Button aprovecha sus neumáticos intermedios para escalar posiciones y adelantar a Michael Schumacher poco después. El alemán daña luego su alerón delantero al tocarse con el Renault de Giancarlo Fisichella y debe pasar por boxes, lo que le hace caer al noveno puesto.

Jenson Button (Honda) y Felipe Massa (Ferrari) en el GP de Hungría de 2006. Photo by: Sutton Images

En cabeza, las cosas evolucionan: Kimi Räikkönen se detiene y cede el mando a Fernando Alonso. Sin embargo, unas vueltas más tarde, lo pierde todo al engancharse con Vitantonio Liuzzi poco antes de la chicana, lo que provoca su abandono. Tras la intervención del coche de seguridad, Fernando Alonso lidera por delante de Jenson Button.

El duelo durará hasta la vuelta 51. El piloto español pasa entonces por boxes para cambiar neumáticos y repostar, pero una de sus ruedas traseras queda mal fijada. Apenas sale de nuevo a pista, nota un problema y luego comete un error en la curva 2. Es el abandono, que deja el camino libre a Jenson Button.

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Detrás del británico, Michael Schumacher ha logrado remontar hasta el segundo puesto, pese a un toque anterior con David Coulthard, pero el alemán ha tomado la sorprendente decisión de no cambiar de neumáticos en su última parada.

Sus intermedios desgastados están agonizando en una pista casi seca y es adelantado por Pedro de la Rosa y luego por Nick Heidfeld. Un contacto con su compatriota le causa un problema de dirección y lo empuja al abandono a tres vueltas del final.

Jenson Button consigue así su primera victoria en Fórmula 1, en su séptima temporada en la categoría reina. Es también la tercera y última victoria hasta la fecha de Honda como equipo integral.