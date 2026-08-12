Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Racing Bulls sorprende al pelotón intermedio

Racing Bulls igualó su mejor resultado histórico, un sexto puesto, en 2025, pero comenzó la nueva temporada con muchos interrogantes. Al ser uno de los equipos más pequeños de la F1, el enorme cambio en el reglamento supuso una dura prueba y su reñida lucha por el sexto puesto le llevó a iniciar el desarrollo de su monoplaza de 2026 más tarde que varios de sus competidores directos.

A esto se sumaba la gran incógnita que suponía su nueva unidad de potencia, desarrollada por Red Bull Ford Powertrains, que comparte con su equipo matriz, Red Bull, y el factor «novato», ya que el equipo alineaba al único debutante de 2026, el adolescente Arvid Lindblad.

Lo positivo

De cara al parón veraniego, Racing Bulls se sitúa en lo más alto de la zona media con su VCARB 03 mejorado, superando a Alpine tras la última jornada antes del parón en Budapest. El equipo anglo-italiano acumuló 66 puntos para cerrar la primera mitad de la temporada en un quinto puesto sin precedentes, lo que le valió una calificación de «B».

Sin embargo, la temporada no comenzó así. Racing Bulls tuvo un buen debut en Australia, con los primeros puntos de Lindblad, que terminó octavo, pero a medida que Alpine se fue recuperando, la escudería de Enstone se distanció gracias a cuatro resultados consecutivos entre los siete primeros de Gasly.

Pero una mejora crucial del suelo del monoplaza en Montreal, la quinta prueba del calendario 2026 reorganizado, supuso un gran paso adelante para Racing Bulls, que se convirtió en el equipo más fiable de la zona media de la parrilla mientras Alpine perdía fuelle. Desde Canadá, al menos un monoplaza de Racing Bulls ha alcanzado la Q3 en todas las ocasiones y el equipo ha sumado puntos en cinco ocasiones, quedando uno de sus pilotos fuera de los puntos solo una vez, en Bélgica.

Un paquete sólido, gracias a una unidad de potencia mejor de lo esperado, ha permitido a Liam Lawson dar lo mejor de sí mismo, y el neozelandés ocupa el noveno puesto en la clasificación al conseguir por fin la estabilidad de una temporada completa en el mismo equipo. Al otro lado del box, Lindblad ha impresionado de principio a fin y ha estado muy cerca de Lawson en varias ocasiones, lo que ha dado lugar a reñidas batallas internas en Austria y Bélgica.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Lo malo

Hay poco que destacar en esta sección, ya que mantener la quinta posición es más o menos lo que cabe esperar de Racing Bulls. Es muy probable que las nuevas mejoras de Alpine tras el verano vuelvan a dar la vuelta a la situación, pero incluso igualar la sexta posición sería un resultado positivo.

Lo que el equipo tendrá que gestionar es que sus dos pilotos lleven su rivalidad amistosa pero competitiva al siguiente nivel, en el contexto de la misión de la escudería de formar a jóvenes pilotos para Red Bull Racing. Con el piloto junior Nikita Tsolov esperando su oportunidad y el adolescente búlgaro causando sensación en la F2, la presión sobre ambos pilotos para rendir no ha desaparecido, con o sin el implacable exasesor Helmut Marko supervisando el programa junior.

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Lo que dicen

Alan Permane, director del equipo: «El año pasado estuvimos inmersos en nuestra propia lucha por el campeonato, concretamente por ese sexto puesto, y eso fue muy importante para nosotros, por lo que empezamos un poco tarde con el coche de 2026. Pensábamos que las primeras carreras iban a ser un poco complicadas. Trajimos una mejora muy importante para Melbourne y hemos seguido mejorando el coche a lo largo de la temporada. Creo que lo que realmente dio un giro al coche fue el suelo que trajimos a Montreal.

«La segunda clave que realmente ha ayudado a nuestra temporada ha sido encontrar el ritmo de carrera. En Canadá teníamos un coche muy bueno en la clasificación, pero no rendía tan bien en la carrera. En Mónaco fue muy similar, y en Barcelona también. Lo que han demostrado Austria y Silverstone es que hemos solucionado ese problema. Es una combinación de lo que se ha conseguido en el túnel de viento, el diseño y la producción, y también, en parte, de la forma en que los chicos pilotan el coche en la pista».