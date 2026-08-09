El piloto de Fórmula 1 de Haas, Oliver Bearman, ha hablado abiertamente sobre la experiencia tan emotiva que supuso para él pilotar el Lotus con el que Ayrton Senna ganó la carrera de 1985, y ha admitido que aquel momento le conmovió hasta las lágrimas.

En una reciente intervención en el podcast "F1 Beyond The Grid", Bearman detalló su inolvidable vuelta en el emblemático Lotus 97T de Senna en Silverstone. El británico de 21 años condujo el mismo chasis con el que el tricampeón logró su primera victoria en un Gran Premio en 1985, una experiencia que describió como "uno de los mejores días de mi vida".

A pesar de haber nacido una década después de la trágica muerte de Senna, Bearman reveló el profundo impacto que tuvo en él esta oportunidad, sobre todo al compartir el paddock con su padre y su novia, junto al mecánico original de Senna —que se encargó del coche ese día— y el expiloto Karun Chandhok.

"Creo que fue una mezcla de cosas. Bueno, lo más importante fue que se trataba del mismo chasis con el que Ayrton ganó su primera carrera", explicó Bearman. "En mi caso, nunca llegué a ver a Ayrton Senna en directo, claro está. Pero es alguien a quien todo el mundo consideraba el mejor sin lugar a dudas, y aquel día de 1994 fue tan trágico...

"Para mí, conducir su primer coche de la historia con su mecánico a cargo del vehículo… Su ingeniero estuvo allí ese día conmigo en Silverstone. Fue un momento muy emotivo para mí, compartirlo con mi padre y mi novia, que me han acompañado en estos grandes pasos, y conocer la historia de Ayrton, su increíble carrera y su trágico final. Fue un momento muy intenso para mí.

"Sabía que me emocionaría mucho porque, con este tipo de cosas, a veces realmente no puedo controlar mis emociones. En cuanto mi representante me dijo lo que iba a hacer, un mes antes, supe que iba a ser un día realmente intenso.

"Conducir el coche fue, sin duda, uno de los mejores días de mi vida, y esas emociones me impactaron muchísimo después".

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Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Foto de: LAT Images vía Getty Images

El piloto de Haas recibió órdenes estrictas de completar solo tres vueltas para preservar el motor, pero se las arregló para hacer una vuelta más.

"Me dijeron: “Vale, cuando veas el coche cámara —porque había uno en la pista—, cuando lo veas a la salida de Maggotts y Becketts, ponte detrás y síguelo hasta boxes”", explicó.

"Pero recuerdo que pensé: “Oh, todavía no puedo parar. Acabo de empezar”. Así que recuerdo que di una vuelta más.

"Pasé de largo junto al coche de la cámara a toda velocidad. Nadie en el muro de boxes me estaba mirando ya, porque esperaban que entrara en boxes, y pasé volando para dar una vuelta más, y esa fue una auténtica vuelta de gloria.

"La disfruté muchísimo. Y recuerdo que, al entrar, salía un poco de humo de los frenos porque había apretado a fondo en la última vuelta. Fue superdivertido".