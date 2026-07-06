Franco Colapinto revela el grave fallo que sufrió su Alpine "de un segundo a otro" en Silverstone

Franco Colapinto cerró de gran manera su paso por Silverstone con el noveno puesto final, consolidando una recuperación de diez posiciones tras arrancar 19° en la novena ronda de la temporada de Fórmula 1.

Esto marcó un claro contraste con lo vivido el día anterior por el piloto de 23 años, cuando un veloz trompo al llegar a la curva Becketts del trazado británico lo condenó a quedar eliminado en la Q1 por primera vez en lo que va del año.

En una primera instancia, Colapinto no pudo explicar la razón del incidente: "Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente, muy, muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint".

"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo, pero, por supuesto, vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Más tarde el sábado, el propio piloto reveló un fallo en el piso del A526 como motivo de lo ocurrido, algo que el domingo fue confirmado por Alpine ante la consulta de Motorsport.com.

"Vimos algo inusual en los datos que probablemente provocó el despiste", informó la escudería de Enstone de forma escueta sobre lo sucedido en el monoplaza del argentino.

Sin embargo, al terminar la carrera, Colapinto se mostró feliz por haber revertido su fortuna en Silverstone y por haber llegado a la zona de puntos, además de recordar la magnitud del problema que había sufrido en la clasificación.

"Fue una carrera muy sólida. Creo que, por fin, tuvimos un poco de suerte. Después de tanta mala suerte, se puede decir", dijo ante los medios en Silverstone, entre ellos Motorsport.com.

"Ayer, con el fallo del piso en esa curva y el difusor entrando en pérdida total de carga aerodinámica, perdí 25 puntos de carga de un segundo al otro", reveló Colapinto.

"Es una pena lo que pasó ayer. Pero, por supuesto, aprendemos junto con el equipo. Y seguimos empujando".

"Hoy nos recuperamos. Hicimos una carrera muy fuerte. Largamos desde atrás, pero tuvimos una muy buena salida. Un primer stint muy fuerte con los neumáticos medios. Una buena primera parte de la carrera".

Haber avanzado desde el fondo de la parrilla hasta la zona de puntos no impidió que Colapinto reconociera que Alpine debe seguir trabajando para recuperar el nivel que había mostrado previamente en la temporada, después de verse claramente superado por Racing Bulls en Austria y Gran Bretaña.

"Tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, fue un poco una carrera para limitar daños comparado con Racing Bulls. Fueron más fuertes que nosotros en estos dos últimos fines de semana. Y los demás también. Sumamos puntos, que era todo lo que podíamos hacer y conseguir. Estoy contento con el resultado del equipo".

"Y también con la forma en que trabajamos. Tenemos que seguir empujando y entender cómo mejorar más el auto, porque somos demasiado lentos", finalizó.