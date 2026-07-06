No debe ser fácil ser un atleta de élite hoy en día. Quizás no tanto cuando se gana, porque los elogios llegan por todas partes y es genial sentirse querido y apreciado. Pero ganar no es fácil cuando se compite contra otros atletas de élite, y lo más común es recibir de todo menos elogios y reconocimiento.

Probablemente no haya sido fácil para Charles Leclerc últimamente, con el mundo celebrando el regreso de Lewis Hamilton mientras que a él se le presenta bajo una luz mucho menos favorable.

Hay que reconocer que Leclerc contribuyó a esa narrativa, no solo, y probablemente ni siquiera principalmente, por ser un poco más lento que su compañero de equipo en algunas carreras, sino también por llevar su coche a situaciones en las que simplemente no debería haber estado: en sentido contrario en Miami o contra las barreras en Barcelona. También estuvo aquel accidente en Mónaco, del que Charles prefirió no asumir la responsabilidad, culpando en cambio a los frenos.

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Pero, de una forma u otra, todo contribuyó a la impresión general.

Era inevitable que se creara contenido a su alrededor. La gente consume contenido y, seamos sinceros, tiende a disfrutarlo aún más cuando es negativo. Pero si bien el mundo entero puede encontrar un extraño placer en consumir contenido negativo sobre ti, probablemente tú no. Sin duda, los algoritmos no son particularmente benevolentes con los atletas de élite que atraviesan dificultades, y siguen alimentándolos con historias sobre sí mismos.

Así que, si eres Charles Leclerc, cada vez que pulses algo inapropiado en tu teléfono, podrías ver usuarios anónimos llamándote piloto número dos, a gente como Juan Pablo Montoya diciéndote que aprendas de Lewis, o a Guenther Steiner diciendo algo similar con un par de palabrotas.

Y eso si tienes suerte. Porque a veces Jacques Villeneuve también quiere hablar de ti.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Por cierto, eso no es necesariamente incorrecto. Simplemente forma parte de ser un atleta de élite. Si no quieres que toda esta gente hable de ti, probablemente no deberías competir en la Fórmula 1.

Lo mismo se aplica a cualquier deporte de élite. El deporte de élite existe para ser visto y comentado. La atención mediática no es un efecto secundario; es parte de la competición. Si quieres ganar Wimbledon, tienes que aceptar las cámaras, los titulares y los gritos sobre tu saque. Si lo único que quieres es jugar al tenis, hay muchas pistas vacías donde nadie te ve ni le importa si la pelota entra o sale.

Pero si has elegido ser un atleta de élite, cómo lidias con el ruido es tu problema. Y en el caso de Leclerc, es suyo.

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Hace mucho tiempo, cuando Leclerc aún podía describirse como una joven promesa, Mattia Binotto —quien todavía dirigía Ferrari— lo comparó con el padre de Jacques Villeneuve. Si bien el halago era evidente, había un aspecto de la legendaria imagen de Gilles que probablemente nadie querría heredar: un piloto increíblemente rápido que, o bien no quería, o quizás simplemente no sabía cómo, dejar de forzar al límite.

Se podría decir que Leclerc tiene algo de eso. Todos cometemos errores, pero da la sensación de que él comete demasiados, y a veces en situaciones en las que no son del todo forzados. Como en Miami.

Eso también es discutible, por supuesto, y podría descartarse como la opinión de cualquier persona sin importancia. Pero el contenido no se crea solo. Bueno... en realidad, algunos sí se crean últimamente. Así que probablemente no sea el peor artículo sobre el piloto monegasco de los últimos tiempos.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En fin, Leclerc debió sentirse bien el domingo en Silverstone. Porque no solo se recordó a sí mismo, sino también a todos los Montoya y Villeneuve del mundo, que no se había convertido de repente en un segundo piloto.

"Significa mucho", dijo tras llegar a la sala de prensa y acomodarse en el sofá rojo curvo. "Significa mucho cuando las cosas se ponen difíciles, y esa es precisamente la situación en la que me he encontrado en las últimas carreras".

"Obviamente, hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con narrativas que se crean, y nunca es un ambiente agradable para trabajar."

Unos minutos después, le pidieron que explicara mejor, con una de esas preguntas que ya incluyen una respuesta sugerida: "Hablaste de las narrativas que has sentido que han estado presentes en las últimas semanas. ¿Podrías hablar un poco sobre eso y cómo lo manejas? ¿Te sirve de motivación para demostrar que las cosas son falsas?"

Y es bueno que Leclerc sea como es, porque no aceptó la invitación. En cambio, simplemente admitió que la "narrativa" no había sido agradable.

"No sé si me motiva", dijo. "Sinceramente, creo que cualquiera que diga eso mentiría. Creo que cuando hay tanta negatividad alrededor, no es algo agradable de ver. Así que no, quiero decir, uno intenta ignorar el ruido lo más posible. Intento no mirar mi teléfono y concentrarme en lo que es relevante y también para tener una visión correcta de la situación, porque se dicen cosas y pasas de héroe a cero, de cero a héroe, en dos días en este deporte, y eso puede influir en la forma en que ves una situación."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"No, mi trabajo consistía simplemente en intentar ignorar ese ruido, en no mirar ni escuchar nada. Y sé que no me convertí en un mal piloto de la noche a la mañana. Solo era cuestión de encontrar esa conexión con el coche."

Y esa es la verdadera razón por la que Silverstone fue tan bueno para Leclerc. Pero si le creemos, la victoria no fue el resultado de un avance mental. En ese sentido, lo único que tenía que hacer era controlar el ruido exterior.

El verdadero avance llegó gracias al trabajo.

"Estos coches son muy específicos, muy diferentes a la forma en que hemos estado conduciendo desde que empezamos a competir, así que se necesita un poco más de tiempo para acostumbrarse", dijo. "Fui muy fuerte al principio de la temporada, pero luego perdí algo de sensibilidad con el coche. Hicimos bastantes cambios y me llevó más tiempo del que esperaba volver al nivel que buscaba. Además, tuvimos algunos problemas el domingo que me costaron bastantes puntos."

Luego añadió: "Se trata más bien de pequeños detalles que se adaptan mejor a mi conducción en una fase concreta de la curva. No quiero entrar en muchos detalles. Son solo algunas cosas que vi en los datos el viernes por la noche y pensé: 'Vale, puede que sean cosas que no se ajustan a mi estilo de conducción'.

"Y cambiamos esas pequeñas cosas de la carrera sprint a la clasificación y la mejora fue notable. Así que sí, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho para conseguirlo, porque creo que este tipo de cambios no son tan sencillos." No se trata simplemente de mirar los datos y decir: "Dios mío, vale, esto es lo que tenemos que cambiar". Es una mezcla de intuición y sentimiento. Entonces nos lanzamos a por ello y, la verdad, fue una decisión muy acertada para mí.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La historia va a cambiar ahora. No del todo, porque Hamilton sigue persiguiendo a dos Flechas Plateadas en la lucha por el título. Pero en la Fórmula 1 todo cambia rápidamente.

Leclerc probablemente esté demasiado lejos como para soñar con ganar el campeonato este año, pero ¿acaso Ferrari alguna vez tuvo esa posibilidad real? Si alguna vez hubo un momento para pasar por una mala racha y aprender de ella, tal vez este haya sido el indicado. Porque, siendo realistas, Mercedes seguirá ganando este año, ¿no?

Lo que debería sacar de Silverstone es la convicción de que si cumple con su parte del trabajo —y logra abstraerse de las distracciones—, todo saldrá bien.

Si Ferrari puede mantener esta trayectoria, el próximo año podría ofrecerle una mejor oportunidad. Y cuando llegue, más le vale no dar a nadie motivos para dudar de él, porque ya no es tan joven. Oportunidades como esa no llegan justo cuando uno está preparado. Hay que estar siempre listo.

Porque eso también forma parte del trabajo de un atleta de élite.