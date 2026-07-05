Colapinto: “Gasly tuvo mala suerte, a mí me pasó muchas veces”

Colapinto completó una gran remontada el domingo en Silverstone al avanzar desde la 19° posición de partida hasta el noveno puesto, luego del problema en su Alpine que lo llevó a despistarse durante la clasificación del sábado.

El piloto argentino ganó varias posiciones en la largada y rápidamente se ubicó 12°, detrás de Gasly, quien había partido 15°. Al momento de realizar la parada para montar neumáticos duros, Colapinto ingresó una vuelta antes que su compañero, quien sufrió una detención más lenta de lo habitual y luego regresó a la pista por detrás del argentino.

A partir de allí, Colapinto conservó la posición y el 11° lugar en el que rodaba terminó convirtiéndose en un noveno puesto gracias al abandono de Max Verstappen y a los problemas mecánicos, seguidos por una penalización, que afectaron a Kimi Antonelli.

El resultado fue muy positivo para Colapinto, especialmente teniendo en cuenta cómo había terminado el sábado, mientras que Gasly se mostró frustrado por el tiempo perdido en los boxes.

"Estuvimos muy cerca en la largada. Me alegra que no nos hayamos tocado, porque estuvo muy ajustado. Después hicimos una buena carrera juntos como equipo. Y sumamos puntos con los dos autos en la carrera de casa del equipo. Así que estoy contento con eso", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al repasar su carrera en Silverstone, que incluyó un momento tenso con Gasly en la primera vuelta.

Sobre cómo quedó por delante de su compañero tras las paradas en boxes, el piloto de 23 años explicó: "Estaba muy cerca. Y mis neumáticos ya estaban perdiendo rendimiento. Creo que estaba a un segundo. No creo que haya sido un undercut. Pienso que él simplemente tuvo una parada un poco lenta. Y ahí quedé delante".

"Yo tenía un poco más de ritmo con los neumáticos medios. Y después él tenía un poco más de ritmo con los duros. Así que teníamos un rendimiento algo diferente según el compuesto".

"Mi auto tenía un poco de sobrebalance en la segunda parte de la carrera. Y creo que el balance era un poco mejor con los medios. Yo era un poco más rápido al principio y él un poco más rápido al final. Teníamos un ritmo bastante parecido. Lo importante es que sumamos puntos para el equipo".

"Fue otro fin de semana muy difícil para nosotros en términos de velocidad. Así que tenemos que seguir trabajando".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Colapinto también aclaró que en ningún momento se planteó intercambiar posiciones con Gasly tras la parada del francés.

"Fue una cuestión de mala suerte. Yo tuve mala suerte muchas veces. También intercambiamos posiciones en Barcelona, si se acuerdan. Así que es un poco parte del trabajo en equipo. Y creo que para el equipo realmente no importa quién termine delante. Sumamos puntos con los dos autos y terminamos uno detrás del otro. Eso es bueno para el equipo".

"Y eso era lo que buscábamos: sacar el máximo provecho de lo que teníamos este fin de semana. Fue duro. El auto era muy inconsistente y difícil de manejar. Así que, al final, tuvimos un muy buen día".