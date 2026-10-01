Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto

Lando Norris cree que normalmente no sería necesario disculparse públicamente por sus palabras contra Franco Colapinto tras el Gran Premio de Azerbaiyán, pero le pareció "sensato" informarlo también en sus redes sociales.

El piloto de McLaren quedó muy enojado el sábado con su colega de Alpine tras el choque en Bakú que lo sacó de la carrera y pidió que Colapinto fuera suspendido de la categoría por lo que consideró una acción que no era digna de un piloto de F1.

Los comentarios le valieron a Norris ser víctima de abuso en línea y el británico publicó el martes una disculpa pública para el argentino, con quien previamente había conversado en privado.

"No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien", dijo Norris al ser preguntado el jueves por Motorsport.com en su encuentro con los medios por su pedido de disculpas a Colapinto.

"Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso".

Lando Norris, McLaren, al llegar el jueves al circuito de Sepang. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Consultado si había decidido realizar también una disculpa de su parte en las redes sociales por el abuso en línea que recibió, Norris explicó: "Diría que fue más para el público en general. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así. Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado".

"Acepto que yo estaba equivocado. Creo que, en general, soy siempre una de las primeras personas, al igual que cuando se trata de mi conducción, en aceptar cuando hice algo mal y dije o hice algo que no debería haber hecho".

"Así que creo que, como ocurrió en televisión y porque fue algo que dije en televisión, me pareció justo compartirlo con todos porque todos lo vieron. Y no pensé que eso representara realmente cómo me comporto".

Por otro lado, Norris comentó que entiende la pasión detrás de los aficionados que se expresan en las redes sociales, pero marcó que debe existir un límite con el abuso en línea.

"Sigo viendo las redes sociales de vez en cuando y vi algunas cosas, algunas no tan buenas, otras mejores. Pero, lamentablemente, creo que es algo con lo que lidiamos y con lo que lidian muchos deportes. Parte de ello se debe simplemente a la pasión, y eso es algo que siempre existe en el deporte y que creo que siempre va a existir. Creo que se ve mucho más porque las redes sociales son una manera muy fácil de compartir tus opiniones. Y hasta cierto punto lo respeto completamente".

"Obviamente, cuando se llega al punto del abuso en línea, las amenazas de muerte y todas esas cosas, creo que eso va muchísimo más allá de ser un aficionado de un deporte, de un piloto, de una persona o de un deportista, sea lo que sea".

El británico insistió en que no se trata de una situación nueva y que tampoco es exclusiva de la Fórmula 1, al tiempo que pidió a las plataformas y al deporte en general involucrarse para ayudar con este problema.

"Creo que hay un límite, pero no es algo nuevo, es algo que existe desde hace mucho tiempo en todos los deportes. Y creo que simplemente pone más de manifiesto el hecho de que las plataformas de redes sociales, los deportes, tal vez las personas, los pilotos, los deportistas, quien sea, tienen que hacer más para evitar que este tipo de cosas sucedan. Porque algunas personas pueden lidiar con ello mucho mejor que otras".