Franco Colapinto sufrió un fuerte trompo en el final de la Q1 el sábado, durante la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que lo condenó a largar desde la 19° posición en la carrera del domingo.

El piloto de 23 años se encontraba en zona de eliminación, pero con parciales suficientes para avanzar a la Q2, cuando perdió el control del monoplaza en la rápida secuencia de Becketts del circuito británico.

Inicialmente, Colapinto dijo no entender qué había sucedido con el coche cuando habló con los medios tras la clasificación.

"Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente, muy, muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint", dijo Colapinto.

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"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo, pero, por supuesto, vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".

Más tarde, en sus redes sociales, Colapinto señaló un fallo en el piso del coche como el causante del incidente.

"Viene siendo un finde difícil... buena carrera sprint y buena largada, pero faltos de ritmo y velocidad... Después un trompo a 300 km/h gracias a un fallo en el piso hizo que se me acomodaran las ideas para mañana. ¡A remontar todo lo que se pueda, vamos por un mejor domingo!", escribió en su cuenta de Instagram.

Habitualmente, los equipos son reacios a explicar este tipo de incidentes, pero al ser consultado por Motorsport.com, Alpine respaldó la versión de Colapinto al indicar que los datos de la telemetría detectaron un comportamiento inusual del coche.

"Vimos algo inusual en los datos que probablemente provocó el despiste", se limitó a informar Alpine ante la consulta de Motorsport.com.

Lo ocurrido con Colapinto el sábado en Silverstone llegó en medio de una caída en el rendimiento de Alpine durante los últimos fines de semana. El equipo pasó de liderar con comodidad la zona media de la parrilla a verse claramente superado por Racing Bulls y a mantener una ajustada batalla con Audi.

La caída en la performance del A526 coincide con la introducción de mejoras aerodinámicas que hasta ahora no han funcionado como se esperaba y que, según Colapinto, lo afectan aún más a él.

"Creo que las características aerodinámicas definitivamente cambiaron en cuanto a lo que hace la aerodinámica a lo largo del rango de velocidades y cuánto apoyo nos proporciona. Así que ese cambio en el balance aerodinámico es un poco diferente y quizá nos esté afectando, probablemente a mí un poco más por mi forma de manejar", señaló el sábado.

"Hemos estado intentando encontrar una solución y creo que hoy, en la clasificación, el auto se sentía mejor en las curvas de baja y media velocidad. Por supuesto, realmente no sé por qué perdí el auto, porque era una curva que se hace a fondo y con clipping, y durante todo el fin de semana había sido muy estable y con subviraje. Así que tenemos que entender un poco qué pasó, pero, en general, sentí que la dirección que tomamos para las curvas de baja y media velocidad era mejor, así que ojalá podamos hacer una buena largada mañana y avanzar", finalizó.

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