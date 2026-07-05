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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Briatore pide a todos “remar en la misma dirección” en Alpine

Flavio Briatore admitió que Alpine perdió rendimiento en las últimas carreras después de haber liderado con comodidad la zona media de la Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Christian Horner, Red Bull Racing

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Goldie

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Jeremy Clarkson entra en el paddock.

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Mo Farah

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Sir Brian May

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Dan Towriss, director general de TWG Motorsports, y Cassidy Towriss

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Flavio Briatore, Alpine

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Ben Whittaker

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Pierre Gasly, Alpine

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Sir Brian May, el garaje de Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Lando Norris, McLaren

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Alex Greenwood, box del equipo Audi F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker, box del equipo Aston Martin de Fórmula 1

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Sam Claflin

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Oscar Piastri, McLaren

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Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
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En apenas un par de fines de semana, la realidad de Alpine cambió por completo. De marcar el ritmo entre los equipos de la zona media, como lo hizo con Franco Colapinto en Miami y Canadá, la escudería de Enstone pasó a verse claramente superada por Racing Bulls.

El Gran Premio de Austria fue la primera señal de alarma y el fin de semana en Gran Bretaña no hizo más que confirmar que Racing Bulls es ahora el referente de la zona media, detrás de los cuatro equipos de punta.

La escudería de Faenza tuvo a Liam Lawson y Arvid Lindblad dentro del top 10 durante prácticamente todo el fin de semana tanto en Austria como en Silverstone, y el domingo terminó sexta y séptima, respectivamente.

Alpine logró recuperarse tras un complicado sábado en Gran Bretaña y finalizó noveno y décimo con Colapinto y Pierre Gasly. Sin embargo, ese resultado dejó a la escudería de Enstone con apenas un punto de ventaja sobre Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores, después de haber contado con una diferencia de 16 unidades apenas dos grandes premios atrás.

"Sumar puntos con ambos autos en la carrera de casa del equipo es un buen resultado considerando desde dónde largamos y el nivel de rendimiento relativo que mostramos durante todo el fin de semana", comenzó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, al repasar la jornada en Silverstone.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Sabemos que tenemos que seguir mejorando y trabajar duro para incorporar nuevas piezas al auto, especialmente porque necesitamos competir de manera más consistente con Racing Bulls, que se ha mostrado muy fuerte en las dos últimas carreras".

El italiano agregó que Alpine necesitará que todos trabajen con un objetivo común para recuperar el nivel que mostró el equipo hasta hace apenas unas semanas.

"Sabemos que estamos en una pelea muy ajustada con ellos en el campeonato, pero en este momento no estamos cerca de ellos en la pista. El equipo está trabajando intensamente en Enstone y todos tenemos que remar en la misma dirección para volver al nivel que teníamos antes y liderar la lucha de la zona media".

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Ya el viernes, durante la conferencia de prensa de los jefes de equipo, Steve Nielsen había advertido que Alpine no podía permitirse relajarse pese a la ventaja que entonces mantenía sobre Racing Bulls en el campeonato.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada, ¿no? ¿Cuántas carreras quedan? ¿Diez, once, doce? No, de ninguna manera podemos relajarnos. Solo hace falta una carrera un poco caótica —ya hemos tenido algunas de esas— y, si Racing Bulls termina por delante de nosotros, puede sumar una gran cantidad de puntos", dijo el director deportivo de Alpine.

"Creo que la diferencia es de unos 13 puntos, así que eso puede cambiar en un solo fin de semana. Así que no, estamos muy lejos de poder relajarnos y estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls. Además, sigo escuchando que otros equipos, como Aston Martin y Williams, también van a introducir importantes mejoras, así que ya veremos. Todavía queda muchísimo camino por recorrer y no damos absolutamente nada por sentado".

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