Gasly quiere “hablar” con Alpine tras los problemas que lo dejaron detrás de Colapinto en Silverstone

Pierre Gasly no quedó del todo conforme con el desarrollo de la carrera del domingo de Fórmula 1 en Silverstone después de perder una posición frente a su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante la ronda de paradas en los boxes.

Gasly había clasificado 12°, pero largó desde el 15° lugar tras recibir una penalización de tres puestos por obstruir a Lance Stroll el sábado en la clasificación, una sanción que atribuyó a un problema de comunicación con el equipo provocado por una falla en la radio.

El francés remontó hasta el 11° puesto, con Colapinto justo detrás, pero quedó por detrás del argentino cuando ambos realizaron sus detenciones para cambiar los neumáticos medios por los duros. Ese orden luego se transformó en un noveno y décimo puesto para los pilotos de Alpine tras el abandono de Max Verstappen y los problemas en el coche, seguidos por una penalización, que sufrió Kimi Antonelli por exceder los límites de la pista.

"No importa demasiado, son tres puntos para el equipo. Obviamente, en lo personal no estoy muy contento con cómo terminó todo, porque estábamos tres segundos por delante (de Colapinto) y después tuvimos una parada lenta, que me dejó en el tráfico con otros dos autos. Tras la parada salí seis segundos por detrás (de Colapinto). Así que sí, para el equipo terminar noveno o décimo es lo mismo, pero para mí no es igual. Vamos a hablar de eso", dijo Gasly ante los medios en Silverstone, entre ellos Motorsport.com.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La molestia de Gasly no se debió únicamente al problema en los pits, sino también a lo ocurrido el sábado en la clasificación y, en última instancia, a la pérdida de rendimiento que sufrió Alpine en las últimas carreras.

"Al final no creo que sea solo eso. Ayer tuvimos un problema con la radio, que fue lo que me hizo recibir la penalización con Stroll, y hoy tuvimos un problema en la parada en boxes, además de algunas otras cosas que nos están costando rendimiento. Creo que todo eso se va acumulando. Al final del día necesitamos encontrar más rendimiento porque incluso al comienzo de la carrera me costaba seguir a (Gabriel) Bortoleto y a los Racing Bulls. Fue una buena manera de limitar los daños, pero necesitamos encontrar más ritmo".

Gasly insistió en la necesidad de que Alpine recupere performance tras verse superado por Racing Bulls y Audi durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Si hubiéramos largado delante de él, quizás, nunca se sabe, pero creo que, como mucho, podríamos haber peleado con Bortoleto, y ni siquiera estoy seguro de que hubiéramos podido terminar por delante de él. Creo que, en líneas generales, simplemente nos falta ritmo. Lo vimos ayer en la clasificación, lo vimos en las carreras sprint, y los demás están dando pasos más grandes hacia adelante. Creo que la conclusión es que necesitamos más rendimiento", finalizó.