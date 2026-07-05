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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Gasly quiere “hablar” con Alpine tras los problemas que lo dejaron detrás de Colapinto en Silverstone

El piloto francés se vio superado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña tras una parada lenta en los pits.

Federico Faturos Stuart Codling
Edited:
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Goldie

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson entra en el paddock.

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Mo Farah

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Dan Towriss, director general de TWG Motorsports, y Cassidy Towriss

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May, el garaje de Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Alex Greenwood, box del equipo Audi F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker, box del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sam Claflin

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
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Pierre Gasly no quedó del todo conforme con el desarrollo de la carrera del domingo de Fórmula 1 en Silverstone después de perder una posición frente a su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante la ronda de paradas en los boxes.

Gasly había clasificado 12°, pero largó desde el 15° lugar tras recibir una penalización de tres puestos por obstruir a Lance Stroll el sábado en la clasificación, una sanción que atribuyó a un problema de comunicación con el equipo provocado por una falla en la radio.

El francés remontó hasta el 11° puesto, con Colapinto justo detrás, pero quedó por detrás del argentino cuando ambos realizaron sus detenciones para cambiar los neumáticos medios por los duros. Ese orden luego se transformó en un noveno y décimo puesto para los pilotos de Alpine tras el abandono de Max Verstappen y los problemas en el coche, seguidos por una penalización, que sufrió Kimi Antonelli por exceder los límites de la pista.

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"No importa demasiado, son tres puntos para el equipo. Obviamente, en lo personal no estoy muy contento con cómo terminó todo, porque estábamos tres segundos por delante (de Colapinto) y después tuvimos una parada lenta, que me dejó en el tráfico con otros dos autos. Tras la parada salí seis segundos por detrás (de Colapinto). Así que sí, para el equipo terminar noveno o décimo es lo mismo, pero para mí no es igual. Vamos a hablar de eso", dijo Gasly ante los medios en Silverstone, entre ellos Motorsport.com.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La molestia de Gasly no se debió únicamente al problema en los pits, sino también a lo ocurrido el sábado en la clasificación y, en última instancia, a la pérdida de rendimiento que sufrió Alpine en las últimas carreras.

"Al final no creo que sea solo eso. Ayer tuvimos un problema con la radio, que fue lo que me hizo recibir la penalización con Stroll, y hoy tuvimos un problema en la parada en boxes, además de algunas otras cosas que nos están costando rendimiento. Creo que todo eso se va acumulando. Al final del día necesitamos encontrar más rendimiento porque incluso al comienzo de la carrera me costaba seguir a (Gabriel) Bortoleto y a los Racing Bulls. Fue una buena manera de limitar los daños, pero necesitamos encontrar más ritmo".

Gasly insistió en la necesidad de que Alpine recupere performance tras verse superado por Racing Bulls y Audi durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Si hubiéramos largado delante de él, quizás, nunca se sabe, pero creo que, como mucho, podríamos haber peleado con Bortoleto, y ni siquiera estoy seguro de que hubiéramos podido terminar por delante de él. Creo que, en líneas generales, simplemente nos falta ritmo. Lo vimos ayer en la clasificación, lo vimos en las carreras sprint, y los demás están dando pasos más grandes hacia adelante. Creo que la conclusión es que necesitamos más rendimiento", finalizó.

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