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Fórmula 1 GP de Bahrein

Colapinto quedó "sorprendido" por el pedido de suspensión de Norris: la comparación con Verstappen

Lando Norris reclamó una carrera de suspensión para el piloto de Alpine tras el choque en Bakú, algo que sorprendió especialmente a Colapinto al venir del piloto británico. También recordó la reacción de Max Verstappen ante una situación similar.

Federico Faturos Ronald Vording
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lando Norris explotó contra Franco Colapinto el pasado fin de semana tras el choque múltiple provocado por el piloto argentino, que causó el abandono tanto del piloto de McLaren como de los dos Alpine.

El campeón reinante pidió que Colapinto fuera suspendido y sugirió que maniobras así no pertenecen a la Fórmula 1, palabras por las que días más tarde se disculpó tanto en privado con su colega como públicamente en las redes sociales.

Colapinto aseguró el jueves en Malasia que "hablamos y está todo bien" con Norris, pero expresó su sorpresa por sus comentarios.

"Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así".

También lee:
Franco Colapinto, Alpine, en su encuentro con la prensa escrita el jueves en Malasia.

Franco Colapinto, Alpine, en su encuentro con la prensa escrita el jueves en Malasia.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto recibió un apoyo inmediato de George Russell y Max Verstappen tras la carrera en Bakú, cuando a ambos se les comentó el pedido de suspensión de Norris. El argentino bromeó con que Norris logró poner de acuerdo a dos rivales que rara vez lo están, pero también destacó la diferente reacción que tuvo Verstappen con Kimi Antonelli por un incidente similar en Austria el año pasado.

"Bueno, creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez", dijo entre risas antes de continuar seriamente: "Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes".

"Pero es verdad cuando Max estuvo en esa situación con Kimi en Austria, en la carrera de Red Bull. Kimi tuvo un bloqueo, igual que yo. Un error, pero también con una gran consecuencia. Probablemente Max perdió el campeonato por eso. Y Kimi fue a disculparse. Y, de inmediato, Max fue muy comprensivo con él".

"Simplemente es una diferencia de experiencia entre diferentes pilotos. Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos", concluyó.

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