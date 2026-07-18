David Coulthard recuerda el violento accidente en Spa que lo dejó con una pierna rota

El expiloto de Formula 1 David Coulthard ha reflexionado sobre la naturaleza implacable del circuito de Spa-Francorchamps, recordando su aterrador accidente en fórmulas junior que le provocó una fractura de pierna.

El ganador de 13 grandes premios detalló la diferencia entre la maquinaria moderna de F1 y los coches de la década de 1990 al afrontar el legendario circuito belga.

Cuando se le preguntó si la famosa combinación de Eau Rouge y Raidillon era una curva "fácil a fondo" durante sus años de competición en el último episodio del podcast Up To Speed, Coulthard explicó: "No era fácil tomarla a fondo porque no teníamos la escapatoria de asfalto en la parte alta de la colina, en el lado izquierdo.

"Así que teníamos que enhebrar una especie de aguja de asfalto, y luego, si cometías un error y te ibas más allá del piano, estabas en la grava o en la hierba, lo que desembocaba en un gran accidente. Es un circuito en el que absolutamente tienes que respetar la curva, y es una montaña rusa de alta velocidad".

Coulthard relató un brutal accidente que sufrió al principio de su carrera mientras competía en la Formula Opel Lotus Euroseries, una serie de apoyo de la F1. El escocés explicó que, debido a la suspensión blanda de los coches junior, la inmensa compresión en la parte baja de la depresión de Eau Rouge hacía que el chasis rozara el suelo, lo que provocaba una pérdida repentina de carga aerodinámica en los neumáticos.

The view from the new grandstand at Eau Rouge Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kenny Brack me hizo trompear en la primera vuelta", recordó Coulthard. "Golpeé la barrera del lado izquierdo, volví delante del pelotón y otro coche me embistió en T justo en el lateral del chasis, lo que comprimió el aluminio, y me rompí la pierna derecha.

"Recuerdo cuando el grupo venía al final de la primera vuelta, y yo estaba fuera del coche sobre la hierba. Recuerdo que Gil de Ferran me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba para comprobar si estaba bien. Y recuerdo simplemente romper a llorar porque sabía que me había roto la pierna. Y eso fue todo.

"Me llevaron al centro médico porque estábamos en la carrera de apoyo de la F1. Sid Watkins, que era el legendario médico jefe de Formula 1, entró en la sala. Me cortaron el mono de carreras, y llevaba mis calzoncillos de la suerte, que tenían agujeros. Y también llevaron a mi madre a la sala médica, y se sintió muy decepcionada al ver que llevaba calzoncillos agujereados".

Fotos del GP de Bélgica - Viernes