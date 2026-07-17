Análisis del viernes en Bélgica: ¿Se puede vencer a Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli cerró el viernes de entrenamientos en Bélgica con el mejor tiempo. Con 1:45,944 minutos relegó al McLaren de Lando Norris (+0,190) y al piloto de Red Bull Max Verstappen (+0,472) a las posiciones de escoltas. También en las tandas largas con alta carga de combustible al final de la sesión, el italiano marcó la pauta.

Si se corrigen los datos de las tandas largas del segundo entrenamiento libre teniendo en cuenta las diferentes mezclas de neumáticos y la duración de los stints, Antonelli fue de media 0,21 segundos por vuelta más rápido que su primer perseguidor, Charles Leclerc, en el Ferrari. Sin embargo, el monegasco solo pudo completar una única vuelta de tanda larga debido a la bandera roja tras el incidente de Pierre Gasly.

Por ello, resulta más significativo compararlo con el compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, George Russell, así como con los dos pilotos de Red Bull, que pudieron completar sus stints de tanda larga durante varias vueltas antes de la interrupción. Verstappen perdió de media 0,29 segundos por vuelta frente al Mercedes, mientras que Russell quedó incluso casi medio segundo por detrás.

Dónde Mercedes le saca tiempo a Red Bull

Red Bull bien podría ser el primer rival de las Flechas Plateadas en Spa-Francorchamps. Max Verstappen marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre y se beneficia especialmente de la ventaja de velocidad punta en los sectores uno y tres. Sin embargo, además de las debilidades en la parte media revirada del circuito, el Red Bull revela otro problema: el desgaste de los neumáticos.

En su stint de tanda larga de ocho vueltas, Verstappen registró una degradación media de los neumáticos de 0,227 segundos por vuelta. Antonelli, en el mismo periodo, solo llegó a 0,078 segundos por vuelta. Aunque Red Bull puede seguir el ritmo de Mercedes al inicio de un stint, pierde terreno de forma continua a medida que aumenta la distancia.

Aun así, la segunda posición en la correlación de fuerzas no está en absoluto asegurada para Red Bull. Lando Norris fue unas tres décimas más rápido que Verstappen en el segundo entrenamiento, y tampoco se puede descartar todavía a Ferrari en lo que respecta al ritmo de carrera. A favor de ello habla sobre todo una tanda larga de Lewis Hamilton del primer entrenamiento libre.

Mega tanda larga: ¿se mete Ferrari entre los mejores en ritmo de carrera?

A diferencia de las tandas largas del segundo entrenamiento, las simulaciones de carrera de la primera sesión no se vieron interrumpidas por una bandera roja. Por eso, pese a que normalmente el segundo entrenamiento ofrece datos más representativos, merece la pena echar un vistazo detallado a esos datos.

Allí, Lewis Hamilton rodó de media las vueltas de tanda larga más rápidas y fue 0,29 segundos por vuelta más rápido que Andrea Kimi Antonelli en el Mercedes. Sin embargo, los distintos enfoques de los equipos podrían relativizar esta imagen.

Mientras algunos equipos empiezan sus stints deliberadamente con un ritmo más alto para analizar el desgaste máximo de los neumáticos y extrapolarlo a la carrera, otros apuestan desde el principio por una conducción más cuidadosa con las gomas, como también es habitual el domingo en el Gran Premio.

Un vistazo a los valores de desgaste del primer entrenamiento (Antonelli: 0,070 segundos por vuelta; Hamilton: 0,182 segundos por vuelta) permite por tanto dos posibles conclusiones: o bien Antonelli no hizo su tanda larga al límite, o Mercedes dispone de una gestión de neumáticos excepcionalmente buena y debería tener ventaja especialmente en stints más largos en carrera.

Sea como sea, Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli, se presenta hasta ahora como claro favorito para el resto del fin de semana, tanto a una vuelta rápida como en ritmo de carrera.

Zona media: ¿Alpine de nuevo por delante de Racing Bulls?

En la zona media, la correlación de fuerzas parece haber cambiado poco por ahora. El grupo de cabeza lo forman Racing Bulls, Alpine y Audi, detrás sigue, a cierta distancia, un segundo bloque compuesto por Haas y Williams. Cadillac y Aston Martin ocupan actualmente las últimas posiciones.

Alpine realizó en el segundo entrenamiento libre la simulación de clasificación más rápida de todos los equipos de la zona media con Franco Colapinto y convenció especialmente en los sectores de velocidad punta uno y tres. En las tandas largas del primer entrenamiento, en cambio, Audi llevó la delantera (+1,66), por delante de Racing Bulls (+1,72) y Alpine (+2,06). En cuanto al desgaste de los neumáticos, no se apreciaron diferencias reseñables entre los tres equipos.

Hablando de neumáticos: también en Bélgica deberían desempeñar un papel clave. Según el director deportivo de Pirelli, Dario Marrafuschi, Spa-Francorchamps está "en el podio" en cuanto a la exigencia para los neumáticos si se comparan todos los circuitos del calendario. Aun así, por ahora hay pocos indicios de una carrera a dos paradas.

Ya el año pasado los equipos completaron en parte más de 30 vueltas seguidas con el neumático medio C3. Según el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra, aparentemente no ha cambiado mucho al respecto: "Una carrera a una parada el domingo parece muy probable."

¿Debe Aston Martin preocuparse por la barrera del 107 por ciento?

En el Gran Premio de Bélgica, solo Ferrari y Aston Martin no han llevado piezas nuevas al circuito. Mientras Ferrari hace una pausa en el desarrollo tras 30 actualizaciones en lo que va de temporada, Aston Martin se concentra por completo en el amplio paquete de mejoras que debería debutar ya dentro de una semana en Hungría.

Hasta ahora, según documentos de la FIA, el equipo de Silverstone solo ha introducido seis actualizaciones esta temporada y, por ello, ha retrocedido claramente en la correlación de fuerzas. En Bélgica, por tanto, podría tener que luchar realmente por clasificarse para la carrera.

La vuelta más rápida de Fernando Alonso en el segundo entrenamiento libre fue solo una décima más rápida que el tiempo medio de tanda larga de Antonelli con el Mercedes cargado de combustible. Expresado en peso, a Aston Martin le faltan actualmente alrededor de 100 kilogramos de ritmo.

Con una desventaja de 5,187 segundos respecto al mejor tiempo del segundo entrenamiento, Aston Martin quedó, extrapolando, a solo 2,229 segundos dentro de la marca del 107 por ciento. Por tanto, en la clasificación no podrá permitirse bajo ningún concepto una desventaja de más de siete segundos. La actualización anunciada para Hungría difícilmente podría llegar lo suficientemente pronto.