Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón
Jorge Martín mantiene una ventaja de siete puntos sobre Marc Márquez tras la carrera del Gran Premio de Japón. Los dos españoles se distancian de sus perseguidores.
¿Se está convirtiendo la lucha por el campeonato en un duelo ? En cualquier caso, Jorge Martín y Marc Márquez han sido los grandes ganadores de la jornada en Motegi y siguen respondiéndose mutuamente en el campeonato.
Martín había sumado más puntos que su compatriota en las dos carreras del Red Bull Ring, pero este sábado el triunfo de Márquez en la carrera sprint le ha permitido reducir la diferencia de cinco puntos, hasta situarla en siete.
Tras una carrera corta y difícil, Marco Bezzecchi sigue perdiendo terreno y se encuentra ahora a 45 puntos de su compañero de equipo. Pedro Acosta está a 79 puntos y Fabio Di Giannantonio a 83 tras sus caídas de este sábado. Ai Ogura es sexto, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo es 15.º, dos posiciones por delante de Johann Zarco.
El campeonato de constructores sigue muy reñido. La ventaja de Aprilia sobre Ducati se reduce de diez a cinco puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.
En el campeonato de equipos, Aprilia solo pierde un punto de su cómoda ventaja sobre Ducati. Trackhouse se mantiene tercero.
Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Japón (16/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|313
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|7/3
|2
|M. MárquezDucati Team
|306
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|12/1
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|268
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|4/6
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|234
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|-
|5
|F. Di GiannantonioEquipo VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|227
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|5/5
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|205
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|2/8
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|156
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|115
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|103
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|6/4
|12
|L. MariniHonda HRC
|98
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|94
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|-
|14
|D. MoreiraEquipo LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9/2
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|62
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|1/9
|16
|F. MorbidelliEquipo VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|-
|17
|J. ZarcoEquipo LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3/7
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|27
|C. CrutchlowEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|S. ChantraEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del GP de Japón (16/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|449
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|7
|2
|Ducati
|444
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|12
|3
|KTM
|283
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|6
|4
|Honda
|155
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|9
|5
|Yamaha
|85
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|1
Clasificación por equipos tras la prueba de velocidad del Gran Premio de Japón (16/22)
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|581
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|11
|2
|Ducati Team
|462
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|12
|3
|Trackhouse Racing Team
|432
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|7
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|328
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|-
|5
|Equipo VR46
|286
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|-
|6
|Gresini Racing
|282
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|-
|7
|Honda HRC
|134
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|-
|8
|Equipo LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|9
|Tech 3
|118
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|6
|10
|Yamaha Factory Racing
|86
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|1
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
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