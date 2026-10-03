Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón

¿Se está convirtiendo la lucha por el campeonato en un duelo ? En cualquier caso, Jorge Martín y Marc Márquez han sido los grandes ganadores de la jornada en Motegi y siguen respondiéndose mutuamente en el campeonato.

Martín había sumado más puntos que su compatriota en las dos carreras del Red Bull Ring, pero este sábado el triunfo de Márquez en la carrera sprint le ha permitido reducir la diferencia de cinco puntos, hasta situarla en siete.

Tras una carrera corta y difícil, Marco Bezzecchi sigue perdiendo terreno y se encuentra ahora a 45 puntos de su compañero de equipo. Pedro Acosta está a 79 puntos y Fabio Di Giannantonio a 83 tras sus caídas de este sábado. Ai Ogura es sexto, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia y Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo es 15.º, dos posiciones por delante de Johann Zarco.

El campeonato de constructores sigue muy reñido. La ventaja de Aprilia sobre Ducati se reduce de diez a cinco puntos. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, Aprilia solo pierde un punto de su cómoda ventaja sobre Ducati. Trackhouse se mantiene tercero.

Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Japón (16/22)

Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del GP de Japón (16/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 449 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 7 2 Ducati 444 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 12 3 KTM 283 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 6 4 Honda 155 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 9 5 Yamaha 85 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 1

Clasificación por equipos tras la prueba de velocidad del Gran Premio de Japón (16/22)

Pos. Equipo Puntos 1 Aprilia Racing Team 581 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 11 2 Ducati Team 462 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 12 3 Trackhouse Racing Team 432 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 7 4 Red Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 - 5 Equipo VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 - 6 Gresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 - 7 Honda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 - 8 Equipo LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 9 Tech 3 118 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 6 10 Yamaha Factory Racing 86 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 1 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -