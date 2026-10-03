Tras meses de incertidumbre, la Fórmula 1 se disputará según lo previsto en Qatar y Abu Dhabi, confirmando el calendario original con la clausura del campeonato mundial en Oriente Medio a principios de diciembre.

Las dudas habían surgido en los últimos meses debido al conflicto en la región, que ya había provocado la cancelación del Gran Premio de Baréin —posteriormente recuperado en Malasia— y de Arabia Saudí, hasta el punto de que la Fórmula 1 había comenzado a barajar planes alternativos como medida de precaución.

MotoGP ya había confirmado en las últimas semanas su intención de correr en Qatar el 8 de noviembre, manteniendo el calendario original y saliendo así a pista antes que la Fórmula 1. Las dos categorías, ahora ambas propiedad de Liberty Media, se mueven en un marco estratégico común y la confirmación de MotoGP ya representaba una señal clara de cuáles podrían ser las intenciones también para la serie de cuatro ruedas.

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Una vez obtenidas las garantías necesarias, la Fórmula 1 ha optado por mantener el plan original, tal y como ha confirmado Stefano Domenicali a Sky. "Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dabi".

"Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año", explicó el director ejecutivo de la Fórmula 1 a Sky durante el fin de semana en Malasia, donde se está recuperando el Gran Premio de Baréin con un formato diferente al habitual.

La Fórmula 1 se había (y sigue) precavido con un plan B por si no fuera posible correr en Qatar y en Abu Dabi, llegando a un acuerdo para cerrar el campeonato mundial en Imola el 6 de diciembre.

Aunque el plan A sigue siendo ir a Qatar y a Abu Dabi, entre bastidores han continuado los trabajos en Imola precisamente como medida de respaldo, con la construcción de las gradas y de todo el equipamiento necesario para acoger un Gran Premio.

Construir las gradas y continuar con todos los preparativos sin la confirmación definitiva de una carrera conlleva, lógicamente, riesgos financieros, pero en caso de que la carrera no se disputara, la F1 estará dispuesta a cubrir los gastos de los preparativos, sin que Imola corra ningún riesgo financiero, independientemente del resultado final.

Al fin y al cabo, si la situación en Oriente Medio se deteriorara aún más a un mes de las carreras programadas en Catar y en Abu Dabi, la F1 no puede permitirse no tener un plan B listo para su uso.