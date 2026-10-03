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Fórmula 1 GP de Bahrein

A qué hora y dónde ver la carrera del GP de Bahréin 2026 en Malasia: Guía completa de transmisión de la F1

El momento crítico en Sepang ha llegado y te mostramos donde podrás seguir la competencia este domingo.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Los músicos tocan la trompeta

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Valtteri Bottas, Cadillac, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Sergio Pérez, Cadillac

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Un aficionado ondea la bandera de Malasia

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Ingenieros de Mercedes, taller de Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Franco Colapinto, Esquí alpino

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gabriel Bortoleto, Audi

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Liam Lawson, Racing Bulls

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team; Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
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El Gran Premio de Bahréin en Malasia será una carrera atípica en la historia de la Fórmula 1, pero que en realidad ambos circuitos comparten similitudes con asfaltos abrasivos y con trazados que permiten los adelantamientos, lo cual será crítico para el argentino Franco Colapinto, quien intentará avanzar tras las sanciones acumuladas. 

El deterioro de los neumáticos podría abrir la ventana hasta tres paradas de pits, lo cual sumado con la posibilidad de lluvia podría traer una carrera con resultados poco certeros. 

Dado que el trazado de Sepang es la sede de la carrera te mostramos a los más recientes ganadores. Max Verstappen fue el último piloto en imponerse en esta pista en el 2017. Sin embargo, dado que el vencedor será reconocido como el ganador del GP de Bahréin te mostramos el listado de los vencedores en Sakhir. 

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Ganadores del GP de Malasia 

 

Ganadores del GP de Bahréin 

 

Horario de la carrera del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026 

Carrera 

  • México: domingo 4 de octubre a la 01:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: domingo 4 de octubre a la 01:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: domingo 4 de octubre a las 02:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: domingo 4 de octubre a las 03:00h

  • Argentina: domingo 4 de octubre a las 04:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: domingo 4 de octubre a las 04:00h

¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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