La explicación de Mercedes para el mal viernes de Russell en Spa

Mercedes dice que ha identificado áreas claras de mejora para que George Russell se recupere tras un inicio discreto de su fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

Kimi Antonelli marcó la pauta en Spa-Francorchamps con una vuelta de 1m45.944s completada cuando había transcurrido un tercio de la segunda práctica. Su compañero de equipo Russell tuvo una sesión menos sencilla, terminando el día octavo, a más de 1.2s de su compañero líder del campeonato, con un registro de 1m47.229s.

Recientemente, Russell ha recortado terreno a Antonelli en el liderato del campeonato en términos de puntos, con la diferencia ahora en 25 puntos. Pero el piloto de 28 años todavía tiene mucho trabajo por delante a la hora de igualar a su compañero más joven en ritmo puro, y ha reconocido que tendrá que subir su nivel para mantenerse en la lucha por el título. En ese sentido, el viernes en Bélgica no fue un comienzo especialmente prometedor para el último doblete antes del parón veraniego.

Las imágenes onboard y los datos de GPS muestran que Russell tuvo un paso comprometido por Les Combes, dejando tiempo sobre la mesa a la salida de la curva 7 al levantar el pie del acelerador, a diferencia de Antonelli. Luego pareció pagar el precio en el tramo entre Pouhon y la S de Fagnes, donde él y Antonelli inicialmente tenían exactamente el mismo perfil de velocidad antes de que Russell pareciera quedarse sin energía antes. El británico también tuvo una velocidad punta más baja entre Blanchimont y la chicana de Bus Stop.

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Según el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, los neumáticos de Russell estaban fuera de la ventana al inicio de la vuelta, y subestimó el agarre disponible en algunas de las curvas tras una primera sesión de entrenamientos complicada en la que ambos coches de Mercedes tomaron la dirección equivocada de puesta a punto.

"No fue una gran vuelta de George, pero fue solo una vuelta, así que si eso no sale bien parece que estás fuera de ritmo", explicó Shovlin. "Pero él sintió que no tenía los neumáticos listos para el inicio de la vuelta, lo que significa una pequeña pérdida.

"Hay algunas curvas en las que parece que pudo haber subestimado el nivel de agarre, pero dada la primera sesión que tuvimos no es una gran sorpresa. Hay detalles en los que debe trabajar, pero podemos ver mucho de ello en los datos que vamos a perseguir y estoy bastante seguro de que estará ahí mañana."

El efecto dominó de las reglas de unidades de potencia de la F1 2026

Las drásticas exigencias de recuperación de energía de las unidades de potencia de 2026, especialmente en un circuito de alta velocidad media como Spa-Francorchamps, significan que una velocidad en curva comprometida tiene luego un efecto dominó en la recta siguiente.

"El problema es que si las curvas son más lentas, afecta al despliegue", explicó Shovlin. "Cuando estás en una pista con escasez de energía como esta, como Silverstone, esas diferencias se magnifican de verdad."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ampliando sobre el lento comienzo de Mercedes en la FP1, cuando sus pilotos quedaron sexto y octavo, Shovlin dijo: "Fue una primera sesión desordenada en la que no teníamos el coche en el lugar correcto. Pensamos que habría un poco más de agarre del que había, pero parece que otros ajustaron el suyo un poco mejor. Pero luego tuvimos la oportunidad entre sesiones de recolocarlo todo, y los pilotos estuvieron mucho más contentos con el coche por la tarde.

"Hay algunos detalles del lado de George que estamos intentando simplemente entender a fondo. Hubo un problema con uno de los FFM [medidores de flujo de combustible] homologados en la sesión de la mañana que lo dejó un poco por debajo de Kimi en potencia. Eso se ha solucionado, hay algunas otras cositas por resolver.

"Creo que incluso Kimi sintió que no tuvo una vuelta perfecta, pero vamos a tener que encontrar un poco más porque podemos ver que los demás están bastante cerca. Para nosotros, en ritmo, particularmente en tanda larga, todos parecen bastante similares."

Fotos del GP de Bélgica - viernes