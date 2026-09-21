Volver al Madring sin cambios en 2027 sería una "estupidez", advierte Coulthard

David Coulthard ha advertido a los organizadores de la Fórmula 1 que volver al circuito de Madring en 2027 sin alterar su trazado sería una "estupidez" tras una primera carrera procesional.

La carrera ha recibido críticas después de que quedara claro que había pocas oportunidades de adelantamiento en el circuito semipermanente.

Después de que Lando Norris saliera desde la pole position, un coche de seguridad virtual en mal momento le costó el liderato, ya que ya había pasado la entrada al pit lane. El piloto de Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, aprovechó el momento, hizo la parada en boxes más barata y acabó logrando su octava victoria de gran premio de la temporada.

Hablando en el pódcast Up To Speed, Coulthard insistió en que el campeonato debe actuar ante los comentarios negativos.

"Creo que a los aficionados tenemos que escucharlos", dijo el expiloto de F1. "No podemos decir: 'Oh, están equivocados'. Si dicen que les pareció que la carrera fue aburrida, pues eso es lo que piensan.

"Lo que sí tenemos es la oportunidad de hacer cambios, porque si no hacemos cambios y volvemos y tenemos una carrera procesional similar... Y Max Verstappen comentó que no estaba en absoluto preocupado cuando Lando Norris lo estaba alcanzando porque dijo: 'Todo lo que necesito hacer es conducir por el medio de la pista, como harías en Mónaco'.

La pista de Madring permitió pocos adelantamientos. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Si tomamos toda esa información y volvemos el año que viene con exactamente lo mismo, entonces meter la misma mezcla de pastel en el horno y esperar un resultado diferente, eso es estupidez".

El ex piloto de Red Bull ofreció algunas sugerencias sobre cómo se podría mejorar el trazado de la pista.

"Una chicana más lenta, de las de toda la vida, como la que tienes en Monza, genera adelantamientos porque tienes distancia de frenado", añadió. "La primera y la segunda chicana actualmente son demasiado rápidas. Así que entras con una trazada poco pronunciada y demasiada velocidad.

"O en algún punto de esa zona, metes un bucle, un bucle de horquilla que anime a la gente a intentarlo. Eso es lo único que puedes hacer.

"En la parte central del circuito, donde todo es rápido y fluido, no puedes hacer nada porque necesitas que el circuito conecte con el final, y necesitas llegar allí de alguna manera".

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